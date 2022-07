Brividi d’autore: ecco il trailer del film con Maria Grazia Cucinotta

Ecco il trailer di Brividi d’autore, che uscirà nelle sale il prossimo autunno e vede la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta

Rilasciato in anteprima il trailer di Brividi d’autore, thriller di Pierfrancesco Campanella con Maria Grazia Cucinotta. Lungometraggio a episodi, vede la bellissima attrice siciliana a fianco di Franco Oppini, Emy Bergamo, Gioia Scola, Adolfo Margiotta, Nicholas Gallo e Chiara Campanella e Nadia Bengala, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Diamo uno sguardo al trailer della pellicola!

Cosa mostra il trailer di Brivido d’autore

Brividi d’autore è la storia di una stramba regista fuori dagli stereotipi (Maria Grazia Cucinotta), che vive in una perenne spirale di delirio, sempre in pericoloso bilico tra realtà e fantasia, a causa del trauma di una feroce violenza subita da un maniaco travestito da Frankenstein. Finché, per ritrovare il successo, decide di compiere una mattanza a base di sangue e perversione davanti alle telecamere nascoste, divenendo così il nuovo idolo del web. Ma una sfilza di colpi di scena ci porterà a scoprire inaspettate, sconcertanti verità.

Brividi d’autore, scritto da Lorenzo De Luca e da Pierfrancesco Campanella, si avvale della fotografia di Francesco Ciccone, delle musiche di Fabio Massimo Colasanti e del montaggio di Francesco Tellico, mentre scenografie e costumi sono opera di Laura Camia.

Il film di Campanella è stato proiettato in anteprima nazionale al prestigioso Ischia Global Film Fest e presentato all’Isola del Cinema di Roma, riscuotendo notevole successo. Inoltre, nel frattempo ha vinto il premio come miglior thriller e miglior regia all’Hollywood Blood Horror Festival di Los Angeles. Ennesimo riconoscimento per il cineasta romano, che ha recentemente ricevuto anche un significativo premio speciale nel corso della Festa per i settant’anni dell’Annuario del Cinema Italiano e Audiovisivi. Brividi d’autore arriverà al cinema nell’autunno 2022.

Cosa ne pensate del trailer di Brividi d’autore? Lo vedrete al cinema? Fateci sapere cosa ne pensate!

