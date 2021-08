NVIDIA RTX A2000 e Omniverse: le novità al SIGGRAPH 2021

In occasione della rinomata conferenza del SIGGRAPH 2021, NVIDIA non si è lasciata sfuggire l’occasione di presentare diverse nuove tecnologie dell’universo Omniverse e la nuova GPU professionale NVIDIA RTX A2000. Vediamo i dettagli

Alla conferenza virtuale SIGGRAPH 2021 di questa settimana, dedicata alla grafica NVIDIA Studio presenterà vantaggi esclusivi che accelerano i flussi di lavoro 3D. Prima di tutto vedremo una espansione di NVIDIA Omniverse con il supporto di Blender USD e il plugin Substance 3D. Avremo poi il lancio della GPU NVIDIA RTX A2000, la scheda grafica entry-level dedicata alle workstation entry-level. Infine vedremo tutte le novità contenute nei driver NVIDIA Studio del mese di agosto.

NVIDIA Omniverse espande il Metaverso 3D

NVIDIA annuncia che Blender, l’applicazione di animazione 3D open-source leader nel mondo, includerà il supporto della Universal Scene Description (USD) di Pixar nella versione 3.0 di Blender, permettendo agli artisti di utilizzare l’applicazione con le pipeline di produzione NVIDIA Omniverse. NVIDIA e Adobe stanno collaborando a un nuovo plugin per Substance 3D che abiliterà il supporto di Substance Material in Omniverse. Grazie al plugin, i materiali creati in Adobe Substance 3D o importati dalla Substance 3D Asset Library possono essere regolati direttamente in Omniverse, facendo risparmiare agli artisti 3D tempo prezioso.

Viene annunciata una nuova estensione di Omniverse GANverse3D – Image2Car, che rende la modellazione 3D più facile con l’AI. Questa è stata costruita su una rete generativa avversaria addestrata su foto 2D, sintetizzando viste multiple di migliaia di oggetti per prevedere la geometria 3D, le texture e le etichette di segmentazione delle parti.

NVIDIA RTX A2000: Più RTX, più libertà creativa in 3D

NVIDIA RTX A2000 (disponibile da ottobre) si unirà alla linea RTX come la più potente GPU a doppio slot e a basso profilo per i creatori 3D. La nuova GPU per desktop racchiude le più recenti tecnologie RTX dell’architettura NVIDIA Ampere, fra cui:

RT Cores di 2a generazione per il ray-tracing in tempo reale con prestazioni sino a 5 volte superiori rispetto alla generazione precedente con RTX ON.

per il ray-tracing in tempo reale con prestazioni sino a 5 volte superiori rispetto alla generazione precedente con RTX ON. Tensor Cores di 3a generazione per alimentare e accelerare le funzionalità creative di AI.

per alimentare e accelerare le funzionalità creative di AI. 2x PCIe Gen 4 che accelerano i percorsi dati in entrata e in uscita dalla GPU e fino a 6 GB di memoria VRAM ECC della GPU per il rendering e l’esportazione di file di grandi dimensioni.

Per i creator che operano in mobilità, la GPU per laptop NVIDIA RTX A2000 – disponibile nei laptop Studio (in consegna dal 10 agosto) – è la GPU per laptop RTX professionale più efficiente dal punto di vista energetico e porta il ray-tracing e le capacità AI alle workstation mobili sottili e leggere.

Agosto porta aggiornamenti per le app creative e l’ultimo driver Studio

Recentemente sono stati distribuiti entusiasmanti aggiornamenti per le app creative all’avanguardia. Il driver Studio di agosto, disponibile dal 10 del mese, migliora il supporto per tutte:

Topaz Sharpen AI v3.2 offre perfezionamenti ai modelli AI accelerati dalle GPU RTX e dai Tensor Core, aggiungendo una sfocatura di movimento 1.5x e funzioni Too Soft/Very Blurry che riducono ulteriormente gli artefatti. Anche la mascheratura in-app è stata migliorata con l’elaborazione in tempo reale dei tratti della maschera e i controlli di personalizzazione per la visualizzazione della sovrapposizione.

offre perfezionamenti ai modelli AI accelerati dalle GPU RTX e dai Tensor Core, aggiungendo una sfocatura di movimento 1.5x e funzioni Too Soft/Very Blurry che riducono ulteriormente gli artefatti. Anche la mascheratura in-app è stata migliorata con l’elaborazione in tempo reale dei tratti della maschera e i controlli di personalizzazione per la visualizzazione della sovrapposizione. Reallusion Character Creator v3.43 , la prima app di terze parti con integrazione Audio2Face, ora permette agli artisti di esportare personaggi da Character Creator a Omniverse come file USD con mesh compatibili con Audio2Face. Questo permette alle animazioni facciali e labiali di essere completamente AI-driven solo da input vocale, indipendentemente dalla lingua, semplificando il processo di animazione di un personaggio 3D.

, la prima app di terze parti con integrazione Audio2Face, ora permette agli artisti di esportare personaggi da Character Creator a Omniverse come file USD con mesh compatibili con Audio2Face. Questo permette alle animazioni facciali e labiali di essere completamente AI-driven solo da input vocale, indipendentemente dalla lingua, semplificando il processo di animazione di un personaggio 3D. Capture One 21 v14.3.0 aggiunge un nuovo strumento Magic Brush per creare maschere complesse per la modifica dei livelli in base al contenuto dell’immagine in una frazione di secondo, lavorando su un’immagine sottostante elaborata dal file raw. Questo processo è accelerato dall’hardware ed è fino a 3 volte più veloce quando si usa la GPU rispetto alla CPU.

NVIDIA presenterà in anteprima al SIGGRAPH il documentario Connecting in the Metaverse: The Making of the GTC Keynote, mercoledì 11 agosto alle 11:00 am PDT (20.00 ora italiana). Per non perdere nessun dettaglio degli eventi NVIDIA al SIGGRAPH 2021 vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata all’evento. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci!