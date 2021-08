Scopriamo insieme, in questa nostra breve guida, la lista trofei completa di Hades, acclamatissimo roguelike di Supergiant Games approdato recentemente sulle console di nuova e vecchia generazione

Abbiamo già ampiamente elogiato Hades ai tempi della sua uscita su Nintendo Switch con una recensione più che prolissa, che potete trovare cliccando qui. Dopo un’inaspettatamente lunga permanenza in esclusiva sulla console ibrida di Nintendo e sul PC, il roguelike di Supergiant Games si appresta ad arrivare anche su console di vecchia e nuova generazione (PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S) il prossimo 13 agosto. E non solo, tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass potranno goderne senza spendere un euro in più, perché Hades sarà presente nel catalogo del servizio di Microsoft sin dal day one. In ogni caso, che sia spendendo 24.99€ o gratuitamente fruendo dell’abbonamento non avete più alcuna scusa: è ora di giocarlo. E perché no, i più coraggiosi di voi potrebbero anche pensare di platinarlo.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Hades consta di 50 statuette totali, di cui 40 di bronzo, 7 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questo tipo di guide, vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, potrebbero contenere spoiler a livello di trama o ambientazione. Per questo motivo sconsigliamo di proseguire la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Hades. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Hades: svelata l’infernale lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo di Hades:

Fuga dal Tartaro : Esci dal Tartaro;

: Esci dal Tartaro; Fuga dall’Asfodelo : Esci dai Prati d’Asfodelo;

: Esci dai Prati d’Asfodelo; Fuga dall’Elisio : Esci dai Campi Elisi;

: Esci dai Campi Elisi; Cipolle a Parte : Riemergi dall’Erebo senza aver subito danni;

: Riemergi dall’Erebo senza aver subito danni; Strumento del Fato : Completa un tentativo di fuga usando il Sembiante Celato di una delle Armi Infernali;

: Completa un tentativo di fuga usando il Sembiante Celato di una delle Armi Infernali; L’Inutile Orpello : Ottieni il primo dei premi di Skelios;

: Ottieni il primo dei premi di Skelios; Qualcosa da Ognuno : Colleziona tutti i Mementi standard;

: Colleziona tutti i Mementi standard; Pezzo da Collezione : Equipaggia un Compagno Ctonio;

: Equipaggia un Compagno Ctonio; Set Completo : Colleziona tutti i Compagni Ctonii;

: Colleziona tutti i Compagni Ctonii; Legame di Sangue : Potenzia al massimo un Sembiante delle Armi Infernali;

: Potenzia al massimo un Sembiante delle Armi Infernali; Benedetto dagli Dèi : Seleziona 100 diversi Doni dell’Olimpo;

: Seleziona 100 diversi Doni dell’Olimpo; Grazie, Ma No Grazie : Sacrifica un Dono Leggendario;

: Sacrifica un Dono Leggendario; Ferri del Mestiere : Seleziona 50 diversi schemi del Martello di Dedalo;

: Seleziona 50 diversi schemi del Martello di Dedalo; Collezionista d’Armi : Libera ognuna delle Armi Infernali;

: Libera ognuna delle Armi Infernali; Vincolo d’Amicizia : Forgia un legame con un personaggio qualsiasi;

: Forgia un legame con un personaggio qualsiasi; Annale Storico : Completa le voci del Codice relative agli dèi olimpici;

: Completa le voci del Codice relative agli dèi olimpici; Offerta del Giorno (o Notte) : Effettua 20 scambi presso il Mediatore Reietto;

: Effettua 20 scambi presso il Mediatore Reietto; Lavori Domestici : Commissiona 50 restauri all’Appaltatore dell’Ade;

: Commissiona 50 restauri all’Appaltatore dell’Ade; Doveva Succedere : Adempi 15 Profezie Minori;

: Adempi 15 Profezie Minori; Abitanti Fluviali: Cattura un pesce in ogni regione.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Hades: svelata l’infernale lista trofei completa!

Continuiamo con la seconda metà dei trofei di bronzo:

Corde del Cuore : Convinci Orfeo a cantare di nuovo;

: Convinci Orfeo a cantare di nuovo; Lo Specchio di Nyx : Acquista almeno un grado per ogni Talento dello Specchio della Notte;

: Acquista almeno un grado per ogni Talento dello Specchio della Notte; Notte e Tenebra : Adempi la Profezia ‘Notte e Tenebra’;

: Adempi la Profezia ‘Notte e Tenebra’; Conoscenze Ctonie : Adempi la Profezia ‘Conoscenze Ctonie’;

: Adempi la Profezia ‘Conoscenze Ctonie’; Diletto del Dio Guerriero : Adempi la Profezia ‘Diletto del Dio Guerriero’;

: Adempi la Profezia ‘Diletto del Dio Guerriero’; Sconto di Pena : Adempi la Profezia ‘Sconto di Pena’;

: Adempi la Profezia ‘Sconto di Pena’; Musico e Musa : Adempi la Profezia ‘Musico e Musa’;

: Adempi la Profezia ‘Musico e Musa’; Divisi dalla Morte : Adempi la Profezia ‘Divisi dalla Morte’;

: Adempi la Profezia ‘Divisi dalla Morte’; Oscuri Riflessi : Adempi la Profezia ‘Oscuri Riflessi’;

: Adempi la Profezia ‘Oscuri Riflessi’; Privilegi Negati : Adempi la Profezia ‘Privilegi Negati’;

: Adempi la Profezia ‘Privilegi Negati’; Di Nuovo al Lavoro : Ottieni (ed effettua) l’accesso agli Uffici Amministrativi;

: Ottieni (ed effettua) l’accesso agli Uffici Amministrativi; Una Serata da Ricordare : Raggiungi l’epilogo della trama;

: Raggiungi l’epilogo della trama; Vasto Assortimento : Acquista 9 oggetti dal ‘Pozzo di Caronte’ in un solo tentativo di fuga;

: Acquista 9 oggetti dal ‘Pozzo di Caronte’ in un solo tentativo di fuga; Mietitore d’Anime : Ottieni un bonus del 30% con la Farfalla Trafitta;

: Ottieni un bonus del 30% con la Farfalla Trafitta; Ali ai Piedi : Ottieni un bonus del 20% con la Piuma Lucente;

: Ottieni un bonus del 20% con la Piuma Lucente; Padrone della Morte : Uccidi almeno 15 nemici più di Thanatos;

: Uccidi almeno 15 nemici più di Thanatos; Agganci in Alto : Usa l’Invocazione Suprema di un dio dell’Olimpo;

: Usa l’Invocazione Suprema di un dio dell’Olimpo; Pessima Idea : Usa un’Invocazione Suprema contro il suo stesso dio in un Giudizio degli Dèi;

: Usa un’Invocazione Suprema contro il suo stesso dio in un Giudizio degli Dèi; Sterminascheletri : Uccidi Skelios 15 volte;

: Uccidi Skelios 15 volte; Cucciolone a Tre Teste: Coccola Cerbero 10 volte.

I trofei d’argento – Hades: svelata l’infernale lista trofei completa!

Qui di seguito trovate le 7 statuette d’argento di Hades:

Campione dell’Elisio : Esci dai Campi Elisi con la Condizione ‘Estremi Rimedi’ attiva;

: Esci dai Campi Elisi con la Condizione ‘Estremi Rimedi’ attiva; Non C’È Via di Fuga? : Completa con successo un tentativo di fuga;

: Completa con successo un tentativo di fuga; Svendita Stigia : Ricevi una Carta Fedeltà da Caronte;

: Ricevi una Carta Fedeltà da Caronte; Amici per Sempre : Raggiungi il grado massimo di ogni Memento standard;

: Raggiungi il grado massimo di ogni Memento standard; Armi Infernali : Svela tutti i Sembianti delle Armi Infernali;

: Svela tutti i Sembianti delle Armi Infernali; Condizioni Sfavorevoli : Adempi la Profezia ‘Condizioni Sfavorevoli’;

: Adempi la Profezia ‘Condizioni Sfavorevoli’; Mastro d’Arme: Adempi la Profezia ‘Maestro d’Arme’.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Hades: svelata l’infernale lista trofei completa!

Vediamo insieme i due trofei d’oro:

Gli Ultimi Lamenti di Skelios : Ottieni il secondo dei premi di Skelios;

: Ottieni il secondo dei premi di Skelios; Segreto di Famiglia: Completa la trama principale.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Hades:

Dio del Sangue: Ottieni tutti gli altri Trofei.

Buon divertimento!

