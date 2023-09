Ninkear A15 Plus: un laptop eccezionale con APU AMD

In questo articolo vi presentiamo Ninkear A15 Plus, un laptop dotato delle potenti APU AMD per trarre il massimo sia dal processore che dalla grafica

Ancora una volta vi parliamo di un prodotto Ninkear. Il brand è particolarmente apprezzato per il rapporto qualità prezzo dei suoi laptop che offrono specifiche di fascia alta a prezzi davvero concorrenziale. Oggi in particolare ci concentriamo su Ninkear A15 Plus. Questo PC portatile è dotato di una potente APU AMD per chi non vuole rinunciare nè alla potenza del processore, nè ad una buona grafica integrata. Vediamo i dettagli!

Ninkear A15 Plus: laptop con APU AMD 5000

Nonostante sia già disponibile sul mercato la nuova generazione di APU serie 7000, i chip della serie 5000 possono ancora offrire ottime prestazioni. Ecco perché vederli all’interno di un laptop non fa per nulla strano. Ninkear A15 Plus in particolare viene equipaggiato con una APU AMD Ryzen 7 5700U, prodotto a 7 nm con 8 core e 16 thread in grado di funzionare ad una frequenza massima di 4.30 GHz. Non manca una GPU integrata con 8 CU. Il tutto viene supportato da una generosa RAM DDR4 da 32 GB e 1 TB di memoria SSD. Con queste specifiche tecniche non si avranno problema a far girare qualsiasi tipo di applicazione o programma.

Proseguiamo la panoramica con un ottimo display IPS da 15.6 pollici con cornici ridotte. La risoluzione è 2.5K QHD (2560 x 1440 pixel) con un refresh rate a 240 Hz e una tempo di risposta di 1 ms. Coe queste specifiche sarà un piacere vedere contenuti multimediali e giocare sul vostro Ninkear A15 Plus. Il contrasto 1000:1, unito alla copertura 100% dello spazio sRGB garantisce anche una ottima riproduzione dei colori per i creativi.

La batteria da 69,3 Wh garantisce di poter utilizzare il laptop per un’intera giornata (circa 12 ore) senza doverlo ricaricare. La connettività è completa con Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, USB-C e 2x USB-A, porta HDMI, slot micro SD. La tastiera è retroilluminata ed è integrato un sensore di impronte per lo sblocco rapido e sicuro del laptop.

Prezzo

Il prezzo di Ninkear A15 Plus è veramente incredibile per le specifiche che offre. Parliamo di solamente 459 euro. Con queste specifiche difficile fare di meglio. Si tratta di un prodotto completo e versatile, adatto sia al professionista che allo studente. Potete acquistarlo direttamente dal sito ufficiale (che spedisce dall’Europa). Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci.