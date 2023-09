iPhone 15/15 pro: uscita in Italia, prezzo e tutte le novità

Scopriamo data di uscita, prezzo e tutte le novità rispetto al modello precedente dell’iPhone 15/15 pro, nuovo smartphone di punta Apple

Siamo sicuri che vi siete chiesti quando uscirà il nuovo smartphone ammiraglio di Apple. Bene, l’attesa è finalmente giunta al termine. Il 12 settembre, durante un evento in diretta streaming, Apple ha svelato i tanto attesi iPhone 15 e iPhone 15 Pro, portando l’innovazione tecnologica a un nuovo livello e consolidando la sua posizione di leader nel settore degli smartphone di fascia alta.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio tutte le caratteristiche e le innovazioni che rendono gli iPhone 15 e 15 Pro dei veri dispositivi di punta nel mondo degli smartphone. Dalle loro potenti capacità fotografiche alla loro estetica raffinata e alle nuove opzioni di connettività, vi guideremo attraverso tutto ciò che c’è da sapere su questi straordinari dispositivi. È giunto il momento di scoprire il futuro della tecnologia mobile con gli iPhone 15 e 15 Pro di Apple.

Le principali novità | iPhone 15/15 pro uscita

Questi nuovi dispositivi rappresentano l’evoluzione naturale della serie iPhone e promettono di stupirci con una serie di miglioramenti e caratteristiche entusiasmanti. Con quattro modelli tra cui scegliere, due con schermo da 6,1 pollici e due con schermo da 6,7 pollici, c’è una vasta gamma di opzioni per accontentare le esigenze di ogni utente. Gli iPhone 15 e 15 Plus portano con sé un notevole potenziamento nella fotocamera principale, ora dotata di un sensore da 48MP. Inoltre, l’introduzione della Dynamic Island e del chip A16 dona loro una potenza e una fluidità straordinarie, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso. Ma l’innovazione non si ferma qui.

Se siete alla ricerca di prestazioni e funzionalità di alto livello, gli iPhone 15 Pro e Pro Max sono la scelta perfetta. Questi dispositivi sono equipaggiati con il chip A17 Pro, costruito con tecnologia a 3 nanometri, che offre prestazioni più veloci ed efficienti. Inoltre, la cornice in titanio aerospaziale conferisce loro maggiore leggerezza e resistenza, mentre i bordi più sottili e il display più ampio garantiscono un’esperienza visiva senza precedenti. La sorpresa più grande sta nel comparto fotografico avanzato, con nuovi obiettivi che promettono di portare la vostra creatività fotografica a nuovi livelli. L’iPhone 15 Pro Max, il top di gamma della serie, sfoggia addirittura una lente periscopica con zoom ottico 5x e una focale da 120 mm, aprendo nuove possibilità per catturare immagini straordinarie. Ma le novità non si limitano solo all’hardware. Tutti i modelli della serie iPhone 15 adottano ora il connettore USB-C per la ricarica e il collegamento degli accessori, abbandonando la porta Lightning. Questo segnala una svolta significativa nella strategia di connettività di Apple, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nell’uso dei propri dispositivi.

La data d’uscita | iPhone 15/15 pro uscita

I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Pro faranno il loro debutto ufficiale il 22 settembre 2023, con la possibilità di effettuare preordini a partire dalle 14.00 di venerdì 15 settembre. Per coloro che desiderano assicurarsi uno di questi gioielli della tecnologia dal giorno zero, il processo di preordine sarà disponibile sul sito ufficiale Apple.it, offrendo la scelta tra la spedizione a domicilio o il ritiro in negozio. Non appena presentati, ovviamente, questi nuovi smartphone saranno oro colato per le compagnie telefoniche che potranno finalmente inserirli nei loro listini proponendo offerte in combinazione uniche e sicuramente più vantaggiose.

Tuttavia, ci sono alcune indiscrezioni circolanti riguardo all’iPhone 15 Pro Max. Questo modello, che si distingue per il suo sistema di lenti a periscopio in grado di offrire uno zoom ottico superiore rispetto all’attuale 3x, potrebbe incontrare delle difficoltà nel fornire il sensore di immagine in tempo per la spedizione prevista per gli altri modelli a settembre. Secondo quanto riferito da una fonte al sito specializzato 9toMac, questo potrebbe comportare un ritardo di tre o quattro settimane, posticipando potenzialmente l’uscita dell’iPhone 15 Pro Max tra il 6 e il 13 ottobre.

Listino prezzi | iPhone 15/15 pro uscita

Ecco il listino prezzi di iPhone 15:

iPhone 15 128GB: 979€

iPhone 15 256GB: 1.109€

iPhone 15 512GB: 1.359€

iPhone 5 Plus 128GB: 1.129€

iPhone 5 Plus 256GB: 1.259€

iPhone 5 Plus 512GB: 1.509€

Ecco il listino prezzi di iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro 128GB: 1.239€

iPhone 15 Pro 256GB: 1.369€

iPhone 15 Pro 512GB: 1.619€

iPhone 15 Pro 1TB: 1.869€

iPhone 15 Pro Max 256GB: 1.489€

iPhone 15 Pro Max 512GB: 1.739€

iPhone 15 Pro Max 1TB: 1.989€

Conviene passare al modello successivo? | iPhone 15/15 pro uscita

“Conviene passare al modello successivo?” È una domanda che molti si pongono quando un nuovo iPhone fa il suo ingresso sul mercato. Tuttavia, stavolta sembra che le migliorie tra il nuovo modello e il suo predecessore non siano così significative da giustificare un upgrade immediato. Senza dubbio, l’introduzione del connettore USB-C rappresenta un passo avanti importante in termini di connettività e versatilità. Questo nuovo standard offre una maggiore flessibilità per la ricarica e il collegamento di accessori, eliminando la necessità di adattatori o cavi specifici. Tuttavia, al di là di questo importante cambiamento, le differenze tra il 15 e l’iPhone 14 / 14 Pro sembrano essere meno evidenti.

In termini di processore e fotocamera, le modifiche non sembrano essere così sostanziali. Se già possedete un iPhone 14 o 14 Pro, è probabile che il vostro dispositivo sia già estremamente performante e in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze quotidiane. Il modello in uscita potrebbe offrire una leggera evoluzione, ma non ci si può aspettare un salto rivoluzionarioù. Chi ovviamente è in possesso di modelli più datati potrebbe considerare fortemente l’acquisto di questo nuovo dispositivo pur facendo i conti con prezzi non sempre alla portata di tutti.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo iPhone?