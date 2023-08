Ninkear N14 PRO: laptop top a prezzo stracciato

Se state cercando un laptop top di gamma ad un prezzo davvero concorrenziale, questo Ninkear N14 PRO farà certamente al caso vostro!

Il laptop è uno strumento fondamentale nella nostra vita ormai. Che siate studenti o lavoratori, molto probabilmente ci avrete a che fare quasi tutti i giorni. E lo useremo sempre di più man mano che la rivoluzione digitale avanza. Ecco perché trovare il modello con il giusto rapporto qualità prezzo può essere fondamentale. Una valida opzione è Ninkear N14 PRO, vediamo perchè.

Ninkear N14 PRO: specifiche da top di gamma

Il Ninkear N14 PRO è un laptop di fascia medio-alta che offre prestazioni elevate e un design elegante. È dotato di un processore Intel Core i7-1165G7 (i processori i7 sono quelli di fascia più alta nella gerarchia Intel), 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB o 1TB, che lo rende ideale per attività come la produttività e la multimedialità.La grafica integrata Intel Iris Xe permette anche di giocare a qualche gioco molto leggero senza problema.

Il display da 14 pollici ha una risoluzione Full HD IPS e un rapporto di aspetto di 16:9, ideale per lo streaming di video o la visione di contenuti multimediali. Il Ninkear N14 PRO è inoltre dotato di una webcam 720p, di un lettore di impronte digitali e di una porta HDMI 1.4, che lo rendono un dispositivo versatile e adatto a diversi tipi di utilizzo. Per esempio non avrete problemi a fare delle videocall o a collegarlo a dispositivi esterni come monitor e proiettori, senza la necessità di adattatori. Completano il parco connettività Per quanto riguarda la connettività Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, doppia porta USB 2.0, un ingresso USB 3.0, porta USB-C e jack per la cuffie da 3.5 millimetri.

Davvero niente male come specifiche se teniamo conto che Ninkear N14 PRO pesa 1,4 kg e misura 320 x 226 x 19 mm. La batteria ha una durata di circa 6-8 ore,che, in combinazione con il peso contenuto, lo rende ideale per l’utilizzo in mobilità.

Che prezzo!

La caratteristiche di Ninkear N14 PRO certamente lo rendono un ottimo acquisto per un utente medio. Per esempio uno studente che deve studiare, preparare presentazioni e svolgere semplici esercizi di informatica. Ma anche per professionisti d negozianti che necessitano di un laptop per svolgere tante mansioni quotidiane di ufficio e gestione. Il prezzo è però la cosa che vi colpirà: si parte da 459 euro per la versione da 512 GB. Ma grazie al nostro codice sconto “0DC5AB9VZDED” potrete acquistarlo sullo store ufficiale al prezzo di soli 409 euro fino al 30 di agosto! Ancora più interessante è l’offerta su Aliexpress: grazie al coupon “6PFSH3WAC4PN” potrete acquistare la versione 16/512 GB a soli 399,99 euro e la versione 16GB/1TB a soli 439,99 euro. Ma solo fino al 20 di agosto!