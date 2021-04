MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X: le immagini della nuova GPU

Sono trapelati le immagini di quella che sembra una MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X, l’ultima creatura basata sull’architettura Ampere che NVIDIA si appresta a presentare tra un paio di settimane circa. La disponibilità nei negozi invece sarebbe attesa a fine maggio

Abbiamo già parlato molto della NVIDIA RTX 3080 Ti, una GPU basata sull’architettura Ampere che si posizionerà tra la 3080 e la 3090, andando a colmare quell’importante gap di prezzo che c’è tra le due schede di fascia alta attualmente sul mercato. Questa scheda grafica inoltre sarà la diretta concorrente di AMD RX 6900 XT che si comporta meglio di una 3080 nella maggior parte degli scenari. Il target ovviamente sarà il gaming in 4K senza compromessi. Una delle prime custom che arriveranno sul mercato sarà sicuramente questa MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X.

MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X: la prima custom

Tempo fa erano trapelate le immagini di un pallet intero di schede grafiche MSI RTX 3080 Ti Ventus 3X, invece la protagonista degli ultimi rumor sarebbe MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X, quello che dovrebbe essere il design custom top del produttore taiwanese. Infatti le schede della serie SUPRIM X sono letteralmente il meglio del meglio con un design termico ed estetico davvero eccellente, oltre che ad un importante overclock di GPU e memorie. Insomma la serie SUPRIM X tira fuori il massimo dalle GPU di NVIDIA. Questa scheda in particolare è costituita da un enorme dissipatore a triplo slot e tripla ventola alle ultime ventole TORX 4.0, una piastra posteriore in alluminio spazzolato, un potente design PCB personalizzato, design a doppio BIOS e molto altro ancora.

Grazie al sito wccftech, sono trapelate le immagini di una scatola della scheda MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X. La foto dovrebbe provenire da un centro di distribuzione, ma non vengono forniti altri dettagli sulla data di messa in commercio e sul luogo. Nemmeno il prezzo è stato rivelato. Tenendo conto che una RTX 3080 Ti Founder Edition dovrebbe avere un costo di listino di 999 dollari, un modello custom di fascia premium potrebbe facilmente essere venduto a 1200-1500 dollari, ma lo street price potrebbe anche toccare i 2000 dollari se pensiamo alla situazione attuale del mercato delle GPU. Ricordiamo che l’annuncio della nuova GPU NVIDIA RTX 3080 Ti è previsto il 18 maggio, mentre la messa in commercio dovrebbe cominciare il 26 maggio.

Le presunte specifiche di NVIDIA RTX 3080 Ti

Facciamo un ripasso di quello che sappiamo sulle specifiche della nuova GPU. La scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) dovrebbe presentare un design del PCB codificato come PG132-SKU18 e il chip grafico GA102-225-KD-A1. Sembra che l’ultima rivisitazione di questa GPU avrà 10240 core CUDA per un totale di 80 unità SM, quasi quanto una RTX 3090 che ne conta appena una manciata in più. La nuova scheda video top di gamma dovrebbe offrire una velocità di clock di 1365 MHz di base e 1665 MHz in boost, leggermente al di sotto dell’ammiraglia RTX 3090 probabilmente per via del TGP che dovrebbe rimanere lo stesso della RTX 3080 ovvero 320 W.

Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà dotata di 12 GB di memoria GDDR6X (anche all’inizio sembrava dovessero essere 20). A differenza delle velocità di 19,5 Gbps dell’RTX 3090, NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe mantenere la stessa velocità di memoria dell’RTX 3080 pari a 19 Gbps. Si suppone anche che la nuova scheda grafica utilizzerà un’interfaccia bus a 384 bit per una larghezza di banda totale teorica di 912 GB / s. Dovrebbero comunque essere sufficienti ad alimentare l’enorme chip da oltre 10.000 core, anche se un buffer un po’ più generoso avrebbe reso questa GPU più longeva. Inoltre questa GPU dovrebbe utilizzare il nuovo sistema di limitazione dell’hash rate per scoraggiarne l’acquisto da parte dei miner. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!