ShorTS International Film Festival 2021: tutti i corti in concorso

Giunto alla sue ventiduesima edizione, lo ShorTS International Film Festival proietterà per la sezione competitiva Maremetraggio ottantuno cortometraggi provenienti da quarantaquattro paesi differenti

Tra i titoli più premiati nei principali festival internazionali durante lo scorso anno, gareggeranno nella sezione Maremetraggio titoli come Nina di Hristo Simeonov, corto bulgaro candidato agli European Film Awards 2020 che racconta di una bambina di tredici anni desiderosa di fuggire dal prepotente Vassil, che vorrebbe farla diventare una borseggiatrice; Marlon Brando di Vincent Tilanus, direttamente dai Paesi Bassi, tra i corti della Semaine de la Critique di Cannes 2020 e in corsa per gli EFA 2021, che narra dell’amicizia fraterna tra due teenager e di come i loro piani per il futuro potrebbero incrinarla; il candidato agli Oscar 2021 belga-ghanese intitolato Da Yie, di Anthony Nti, la storia di due giovanissimi ragazzi alle prese con un mondo spietato; il corto egiziano I am afraid to forget your face, di Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2020 e primo film del paese ad aver partecipati al concorso cortometraggi in cinquant’anni; il vietnamita A trip to Heaven, di Linh Duong, che ci porta su un autobus lungo il Delta del Mekong dove una donna incontra un vecchio amore di gioventù; Pilgrims, di Ali Asgari e Farnoosh Samadi, direttamente dalla Turchia, che narra di due fratelli bambini che scengono di trasgredire al volere del padre e partire alla volta di Istanbul alla ricerca della loro madre.

Tra i cortometraggi italiani, troveremo Gas Station, della casertana Olga Torrico nelle vesti di regista e interprete del corto che a Venezia ha vinto Premio SIC@SIC Short Italian Cinema come miglior contributo tecnico; dalla selezione di Alice nella città arriva Ape Regina, di Nicola Sorcinelli, che porta sullo schermo una storia di solidarietà e accoglienza; La tecnica, di Clemente De Muro e Davide Mardegan, presentato al Leeds International Film Festival e al Torino Film Festival, che affronta il tema del primo amore; Il confine è un bosco, del regista friulano Giorgio Milocco e prodotto dalla società Quasar, anch’essa friulana, e selezionato al Los Angeles Italia Film Festival, una storia di confini fisici ed emotivi, raccontata attraverso la storia di un uomo alle soglie della terza età che vive lontano dalla sua terra d’origine. Protagonista è Ivan, un operaio di sessant’anni, nato in ex Jugoslavia, che vive con sua moglie in un paesino del Friuli chiamato Torviscosa. Un giorno decide di intraprendere un viaggio che lo riporterà nei luoghi della sua infanzia, nel tentativo di espiare un senso di colpa che fin da bambino porta dentro di sé.

Per quanto riguarda i film d’animazione, troveremo in gara il corto francese Sheep, Wolf and A Cup of tea, di Marion Lacourt, che attraverso l’animazione 2D ricrea il mondo onirico dell’infanzia; l’italiano Solitaire, di Edoardo Natoli, che racconta in stop-motion una commovente storia di solitudine; Your own bullshit, di Daria Kopiec, corto polacco giocoso e poetico sempre creato con la tecnica dello stop-motion.

















ShorTS International Film Festival 2021: l’elenco completo di tutti i corti in gara

500 Calories

di Cristina Spina

Italia, Stati Uniti d’America

54 / The Blind Turtle and the Endless Sea

di Isabella Margara

Grecia

A ninguna parte

Into Nothingness

di Manu Manrique

Spagna

Affascin

di Elisa Baccolo

Italia

Al-Sit

di Suzannah Mirghani

Sudan, Qatar

Anche gli uomini hanno fame

Men Are Hungry Too

di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini

Italia

Ape Regina

Queen Bee

di Nicola Sorcinelli

Italia

Artgerecht

Organic Love

di Carly Coco Schrader

Germania

Aura

di Chun Chun Chang

Stati Uniti d’America

Balkanika

di Lu Pulici

Italia

Bambirak

di Zamarin Wahdat

Germania

Cayenne

di Simon Gionet

Canada

Charon

di Yannick Karcher

Francia

The Cloud Is Still There

di Mickey Lai

Malesia

Il confine è un bosco

My Border, My Forest

di Giorgio Milocco

Italia

Cris Superstar

di Guillermo Fernández Groizard

Spagna

Da Yiedi

Anthony Nti

Ghana, Belgio

Da-Dzma

A Sister and a Brother

di Jaro Minne

Georgia, Belgio

Dante. Beatrice

di Iryna Kodjukova

Bielorussia

David

di Zach Woods

Stati Uniti d’America

Day-in Day-out

di Anna Török

Ungheria

Les deux couillons

The Two Idiots

di Thibault Segouin

Francia

Dis moi oui

Tell Me Yes

di Sophie Clavaizolle

Francia

Dye Red

di Vittoria Campaner

Stati Uniti d’America, Italia

Eggshell

di Ryan William Harris

Irlanda, Italia

Entre tú y Milagros

Between You and Milagros

di Mariana Saffon Ramírez

Colombia

Excuse Me, Miss, Miss, Miss

di Sonny Calvento

Filippine

Explosionen av en badring

The Explosion of a Swimming Ring

di Tommi Seitajoki

Finlandia

Ferrotipos

di Nüll García

Spagna

Gas Station

di Olga Torrico

Italia

La grande onda

The Big Wave

di Francesco Tortorella

Italia

I Am Afraid to Forget Your Face

di Sameh Alaa

Egitto, Francia, Belgio, Qatar

Interstate 8

di Anne Thieme

Germania, Stati Uniti d’America

It’s Desmond (Your Misguided Tour Guide)

di Daniela Di Salvo

Canada

Ja i moja gruba dupa

My Fat Arse and I

di Yelyzaveta Pysmak

Polonia

Jeep Boys

di Alec Pronovost

Canada

Kilt

di Rakel Ström

Francia

Knitting Club for Men over 40

di Egor Gavrilin

Russia

Kosher

di Gideon Imagor

Israele

Lah gah

Letting Go

di Cécile Brun

Svizzera

Magnética

di Marco Arruda

Brasile

Marlon Brando

di Vincent Tilanus

Paesi Bassi

Martin est tombé d’un toit

Martin Fell from a Roof

di Matías Ganz

Francia, Uruguay

Masmelos

di Duván Duque

Colombia

May I Have This Seat?

di Tabish Habib

Pakistan

Migrations

di Jerome Peters

Belgio

Navazandeh

Musician

di Mohsen Mehri Darouei

Iran

Nina

di Hristo Simeonov

Bulgaria

Noite perpétua

Perpetual Night

di Pedro Peralta

Portogallo, Francia

Numéro 10

di Florence Bamba

Francia

Los océanos son los verdaderos continentes

The Oceans Are the Real Continents

di Tommaso Santambrogio

Italia, Cuba

Pain

di Anna Rose Duckworth

Nuova Zelanda

Painting by Numbers

di Radheya Jegatheva

Australia

Paranoia!

di Dilek Kulekci

Turchia

PendejaStupid

di Sebastián Torres

Messico

Plava granica

Blue Frontier

di Ivan Milosavljević

Serbia, Slovenia

Play for Everyone

di Ivan Petukhov

Russia

Plot

Cone

di Sébastien Auger

Francia

Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali

The Adventures of Gloria Scott – Murder in the Cathedral

di Matija Pisačić, Tvrtko Rašpolić

Croazia, Serbia

Sad Beauty

di Arjan Brentjes

Paesi Bassi

Les saisons sauvages

Wild Seasons

di Nathalie Giraud

Francia

Sheep, Wolf and a Cup of Tea…Moutons, loup et tasse de thé…

di Marion Lacourt

Francia

El silencio del rio

The Silence of the River

di Francesca Canepa

Perù

Simulation of Mr. Yellow

di Mahan Khomamipour

Iran

SkräpytanWasteland

di Daniel Milton

Svezia

Solitaire

di Edoardo Natoli

Italia

Stephanie

di Leonardo van Dijl

Belgio

Sticker

di Georgi M. Unkovski

Macedonia del Nord

La tecnica

di Clemente De Muro, Davide Mardegan

Italia

Teslimat

The Delivery

di Doğuş Özokutan

Cipro, Turchia, Siria

Thiên đường gọi tên

A Trip to Heavendi Linh Duong

Vietnam

Toi aussi ça te chatouille?

Do You Also Feel a Tingle?

di Lucía Valverde

Lussemburgo

Tres pasos

Three Steps

di Antonello Matarazzo

Italia

Välguga löödud

Struck by Lightning

di Raul Esko, Romet Esko

Estonia

Virago

di Kerli Kirch Schneider

Estonia

Viskas geraiIt’s Alright

di Jorūnė Greičiūtė

Lituania

Wet & Soppy

di Cliona Noonan

Irlanda

Wild Grass

di Shan Wu

TaiwanWłasne śmieci

Your Own Bullshit

di Daria Kopiec

Polonia

Wood Child and Hidden Forest Mother

di Stephen Irwin

Regno Unito

Yolcular

Pilgrims

di Farnoosh Samadi, Ali Asgari

Turchia

ShorTS International Film Festival 2021: i riconoscimenti

Le ottantuno opere in gara nella sezione Maremetraggio dello ShorTS International Film Festival si contenderanno il prestigioso riconoscimento Estenergy/Gruppo Hera per il miglior cortometraggio, un premio del valore di 5.000 euro, mentre la novità sarà l’introduzione del premio AcegasApsAmga, del valore di 3.000 euro, per il miglior corto italiano, assegnato anche quest’anno da una giuria interamente composta da dipendenti del gruppo al termine di un percorso formativo che inizierà il 6 maggio con la Masterclass del regista Davide del Degan. In palio anche il Premio AMC per il miglior montaggio italiano e il Premio assegnato dal pubblico di MYmovies.

Massimiliano Nardulli, compositore e programmatore che da quest’anno sarà il nuovo curatore della sezione Maremetraggio, ha così dichiarato:

Credo che la selezione che presentiamo, forse anche trasportata dalle ali dell’entusiasmo di questa mia prima esperienza come programmatore di questo festival storico e prestigioso, risponda ai sogni e bisogni che ogni esperienza cinematografica debba offrire ad ogni spettatore. Ed oggi più che mai è importante nutrirsi di storie e visioni provenienti dai più disparati angoli del nostro pianeta.

I corti della sezione Maremetraggio saranno valutati da una giuria internazionale, composta dalla regista e sceneggiatrice tedesca Ella Cieslinski, dall’attrice franco-algerina Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva, responsabile internazionale della piattaforma israeliana on-line T-Port.