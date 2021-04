In questo articolo vi parleremo di tutte le similitudini tra Resident Evil Village e Resident Evil 4 che siamo riusciti a scovare prima del lancio

Ormai manca davvero poco all’uscita di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della storica saga di survival horror targati Capcom. Dall’annuncio ad oggi abbiamo avuto modo di osservare più volte il gioco in azione e abbiamo notato diversi elementi in comune con l’acclamato quarto capitolo della saga. Per permettere a tutti di cogliere questi riferimenti abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove troverete tutte le similitudini tra Resident Evil Village e Resident Evil 4 che siamo riusciti a scovare prima del lancio.

Società rurali

Guardando un qualsiasi trailer di Village avrete sicuramente notato alcuni elementi in comune fra l’ambientazione di Resident Evil 4 e quella di questo nuovo capitolo. Entrambi i giochi infatti sono ambientati in dei piccoli villaggi rurali europei dove la tecnologia sembra essere poco utilizzata. Questo però non è l’unico elemento comune fra le due ambientazioni, ma solo quello più evidente.

Ad esempio un altro grande elemento comune fra i due giochi è il castello. In RE4 il castello era di proprietà di Ramon Salazar, un lord che che teneva sotto controllo il villaggio, mentre in Village è la dimora di Alcina Dimitrescu e le sue figlie, che sembrano svolgere un ruolo molto simile. Inoltre in questo nuovo capitolo della serie sembra che sia gli abitanti del paesino che i nobili siano assoggettati ad un misterioso culto amministrato da Madre Miranda, proprio come accadeva con i Los Illuminados di Osmund Saddler in Resident Evil 4.

Damigella in pericolo – Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4

Un’altra similitudine tra Resident Evil Village e Resident Evil 4 è l’obiettivo del protagonista. Nel quarto capitolo il culto dei Los Illuminados ha rapito Ashley Graham, la giovane figlia del presidente degli Stati Uniti. L’obiettivo della setta era quello di utilizzare la ragazza per ricattare gli USA, ma per loro sfortuna gli americani hanno inviato in suo soccorso Leon Scott Kennedy, il leggendario poliziotto sopravvissuto al terribile incidente di Raccoon City.

In Village l’obiettivo di Ethan Winters è estremamente simile a quello di Leon, ma questa volta è una questione molto più personale. Il culto di Madre Miranda infatti ha rapito Rosemary, la figlia appena nata del protagonista, e ora suo padre è disposto a tutto pur di riportarla a casa. Anche se ovviamente non possiede le stesse doti di Leon, Ethan è riuscito a sopravvivere all’incubo di casa Baker in Resident Evil 7 e di conseguenza ha acquisito una certa esperienza nel combattere contro le armi bio-organiche. Grazie alla sua abilità nel sopravvivere anche alle situazioni più disperate e al suo istinto paterno, Ethan sarà di sicuro in grado di mettere in seria difficoltà Madre Miranda e i suoi sottoposti.

Strumenti del mestiere – Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4

Se avete giocato a Resident Evil 4 di sicuro vi ricorderete del suo caratteristico gameplay molto più action rispetto ai canoni classici della serie. Nel corso del gioco Leon era costretto ad affrontare gruppi di nemici sempre più numerosi e potenti, e per farlo doveva affidarsi agli strumenti adatti. In RE4 infatti era possibile trovare le armi più disparate: mitragliatrici, fucili a pompa, lancia-mine e addirittura dei lancia razzi.

A quanto pare buona parte di questa immensa potenza di fuoco tornerà anche in Village visto che, come in Resident Evil 4, anche in questo titolo dovrete affrontare grandi gruppi di nemici. Questa volta però probabilmente sarete costretti ad utilizzare qualche proiettile in più, dato che le creature sembrano essere molto più resistenti rispetto a quelle del quarto capitolo. Per fortuna però potrete sempre contare sulla capiente valigetta presente anche in RE4 per portare sempre con voi un gran numero di armi e munizioni.

What are you buying? – Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4

Uno dei personaggi più iconici di tutta la serie di Resident Evil è sicuramente il mercante di RE4. Questo losco figuro era sempre pronto a spuntare dai luoghi più impensabili per permettere a Leon di acquistare tutto ciò di cui avesse bisogno. Nonostante la sua importanza per i fan questo personaggio di non è più ricomparso nel corso della serie, ma ora sembra che in Village stia per ritornare sotto un’altra forma. A quanto pare infatti nel gioco sarà presente un nuovo mercante chiamato Duca che, come il suo predecessore, si occuperà di fare affari col protagonista. Questo personaggio inoltre in alcuni casi utilizzerà frasi iconiche del mercante di RE4, sottolineando ancora di più il legame tra i due.

Oltre al mercante, Village vedrà anche il ritorno dei tesori, comparsi per la prima volta in Resident Evil 4. Questi oggetti preziosi sono nascosti in ogni angolo della mappa e vengono spesso segnalati da una lucetta bianca lampeggiante. Vendere i tesori al Duca vi permetterà di guadagnare in poco tempo grandi somme di denaro e di conseguenza è molto importante trovarne molti per mantenere sempre pieno il portafogli di Etahn.

Del Lago – Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4

Se avete giocato Resident Evil 4 di sicuro vi ricorderete di Del Lago, il terrificante mostro marino creato da Lord Saddler. Quella terribile creatura è rimasta impressa nella mente dei giocatori grazie al suo scontro molto particolare e ora sembra proprio che potrebbe ritornare. Osservando attentamente il quarto trailer di Resident Evil Village è infatti possibile notare un grosso mostro marino che ricorda molto Del Lago di RE 4.

Ovviamente questa creatura acquatica non è la stessa di Resident Evil 4, ma potrebbe essere più di una semplice citazione. Nel prossimo paragrafo infatti scoprirete un altra similitudine molto interessante fra Resident Evil Village e Resident Evil 4 che potrebbe spiegare la presenza di questo mostro.

Il ritorno delle Plagas? – Resident Evil Village: tutte le analogie con Resident Evil 4

Nel corso dell’articolo vi abbiamo parlato più volte dei Los Illuminados, la setta dietro agli avvenimenti di Resident Evil 4. Questo culto venerava dei pericolosi parassiti chiamati Las Plagas che erano in grado potenziare e modificare il corpo dei loro ospiti. Per il momento in Village non ci sono riferimenti diretti alle Plagas di Resident Evil 4, ma molti indizi sembrano suggerire che il culto di Madre Miranda stia sfruttando una varianti di questi insetti.

La creatura marina simile a Del Lago è ovviamente un indizio che punta alla presenza delle Plagas in Village, ma non è di certo l’unico. Anche le figlie di lady Dimitrescu sembrano avere dei poteri tipici di chi è infetto da questi parassiti, dato che sono in grado di trasformarsi in delle nuvole di insetti. Inoltre il feto simbolo di Village che viene raffigurato in diverse aree del gioco possiede numerosi dettagli estetici che sembrano rimandare molto alle Plagas.

Un grande tributo

Qui si conclude il nostro articolo sulle similitudini tra Resident Evil 4 e Resident Evil Village.

Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. In più, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.