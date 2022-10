MEDION ERAZER: notebook e PC desktop per il gaming

Medion ERAZER la nuova linea di computer da gaming, tra le sue fila troviamo i notebook BEAST X30, MAJOR X10, SPECIALIST P10, CRAWLER E30 ed un PC fisso RECON P20, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

Lo scorso 29 settembre abbiamo partecipato all’evento MEDION a Milano, dove ci è stata mostrata la line up di pc portarili e desktop da gaming. In un era in costante evoluzione, servono mezzi in grado di garantirci prestazioni sempre più performanti. In nostro aiuto arriva MEDION ERAZER, Pc portatili e desktop da gaming in grado di soddisfare le nostre esigenze.

Queste soluzioni sono adatte ai veri gamer, dotati di processori Intel Core di ultima generazione, equipaggiati di schermi Full HD o Quad HD per un qualità visiva mozzafiato. Scopriamoli insieme in questo articolo.

BEAST X30

Massima espressione del gaming in mobilità, il laptop MEDION ERAZER BEAST X30, imbriglia in un’elegante scocca la potenza propria dei PC desktop. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H, 16GB di RAM DDR5 4800 MHz, SSD da 1 TB PCIe Gen. 4×4 e una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di GDDR6 VRAM.

BEAST X30 vanta uno schermo 17.3 pollici QHD a 165Hz ed una tastiera retroilluminata 16,7 milioni di colori e due speaker certificati Sound blaster Cinema 6+. Disponibile e già in vendita in Italia su Amazon al prezzo di 2349 euro.

MAJOR X10

Al suo debutto nella linea MEDION ERAZER, il MAJOR X10 mostra subito i muscoli senza scendere a compromessi. Il potente processore Intel Core i7-12700H da 14 Core e, l’innovativa scheda grafica Intel Arc A730M sono solo la punta dell’iceberg. Completano la piattaforma hardware 2 SSD M.2 da 2 TB PCIe Gen. 4×4 e 16GB di RAM DDR5 4800 MHz.

Questo notebook integra uno schermo da 16 pollici QHD+ a 165 Hz, nel nuovo formato 16:10, audio nitido e cristallino grazie ai due speaker Sound blaster Cinema 6+ e Nahimic by Steelseries, una tastiera retroilluminata e le più recenti tecnologie in ambito connettività (WiFi 6 AX211) e sicurezza. Sarà disponibile in Italia da ottobre.

SPECIALIST P10

Caratterizzato da design e cornici ridotte al minimo, lo SPECIALIST P10 è dotato di un display AVHA QHD+ 165Hz da 16 pollici, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB GDDR6 VRAM, processore Intel Core i7-12400H, 16GB di RAM DDR4 3200 MHz e SSD M.2 da 1TB. A bordo non manca la tastiera retroilluminata e audio Sound blaster Cinema 6+. Anche questo modello sarà disponibile da ottobre.

CRAWLER E30

Ideale sia per i neofiti sia per i gamer più navigati che desiderano essere competitive con stile, il CRAWLER E30 offre tutto il necessario per sbaragliare anche i nemici più ostili. A bordo troviamo processore Intel i5-12500H, con 8GB di RAM DDR4 3200 MHz e 2 SSD da 512 GB PCIe Gen4, nonché scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti con 4GB GDDR6 VRAM. Questo modello sfoggia un display IPS da 15.6 pollici FHD a 144 Hz e 2 speaker Sound blaster Cinema 6+. Disponibile da ottobre.

RECON P20

Non solo laptop, MEDION ERAZER è anche PC desktop e il RECON P20 ne è la perfetta incarnazione. I PC desktop ERAZER sono progettati per rendere il più semplice possibile la vita dei gamer. Elevata accessibilità agli spazi interni, impeccabile cable management e areazione ottimale.

Mid-Tower dalle dimensioni contenute, il RECON P20 ospita una scheda madre Intel B660 mATX, processore Intel Core i5-12400F, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12GB di GDDR6 VRAM, un SSD da 512 GB e 16GB di RAM DDR4. Completo il corredo di interfacce, con quattro USB 3.2 Gen 1, due USB 2.0, una USB 3.2 Gen 2 (Type-C), jack audio, LAN (RJ 45), tre jack audio, HDMI 2.0 e due DisplayPort 1.4. Sarà disponibile da ottobre.

