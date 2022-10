Rumor | God of War Ragnarok: svelata la durata della campagna?

Nelle scorse ore è iniziato a serpeggiare in rete un rumor che andrebbe a svelare la durata della campagna (con e senza missioni secondarie) di God of War Ragnarok: scopriamo insieme tutti i dettagli

Ci apprestiamo ad entrare in una delle stagioni videoludiche più pregne di uscite di sempre. Già il solo ottobre che ci ha da poco aperto le porte si preannuncia pieno di grandi videogiochi in arrivo, da Bayonetta 3 a Overwatch 2, passando per A Plague Tale: Requiem e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, i nostri portafogli già piangono in vista delle ingenti spese previste. Non che novembre sarà poi così più libero, anzi. Se si pensa a novembre, però, “il” titolo per eccellenza che viene in mente è sicuramente lui: God of War Ragnarok. Sequel di un apprezzatissimo primo capitolo targato 2018, il nuovo titolo di Santa Monica Studio in esclusiva per Sony PlayStation arriverà il prossimo 6 novembre su PS5 e PS4.

Ovviamente, con l’avvicinarsi della data d’uscita la rete inizia a fremere e tanti sono i rumor che serpeggiano e tentano di svelare interessanti notizie. Uno in particolare, divulgato tramite un report del giornalista Tom Henderson, è andato a dettare il numero di ore che impiegheremo a portare a termine la campagna principale. Stando ad Henderson, la durata del gioco sarebbe complessivamente di 40 ore, di cui 20 saranno necessarie per portare a termine la sola campagna principale. Quest’ultima è costituita all’incirca da tre ore e mezza di sole cutscenes.

God of War Ragnarok: un report ne svela la durata!

Questa durata andrà a variare in base al giocatore, ovviamente, ma stando al report di Henderson queste sono le stime. E se davvero fosse così, questo vorrebbe dire che la main quest di God of War Ragnarok durerà all’incirca quanto il suo predecessore del 2018, mentre offrirà ai videogiocatori circa il doppio in termini di contenuti secondari. Recentemente si è anche parlato del peso del gioco, che su PlayStation 4 dovrebbe raggiungere i 90.6 GB, il doppio del primo capitolo. Staremo a vedere.

Vi ricordiamo che per ora si parla esclusivamente di rumor e che nulla è stato confermato da Santa Monica Studio, né tantomeno da Sony. E voi che cosa ne pensate di questa generosa durata di God of War Ragnarok? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!