La Ligne – La linea invisibile proiettato a Mantova

La ligne – La linea invisibile, film di Ursula Meier, sarà tra i protagonisti della ventiduesima edizione degli incontri del cinema d’essai a Mantova

Toccherà a Ursula Meier e al suo La ligne – La linea invisibile inaugurare l’attesissima ventiduesima edizione degli incontri del cinema d’essai a Mantova. La pellicola verrà proiettata come film di apertura della manifestazione FICE lunedì 3 ottobre alle ore 21:00. La regista franco svizzera sarà proprio tra gli ospiti della serata che si svolge nella Sala Manto, insieme alla pianista Elena Soresi, che avrà il compito di introdurre con un’esecuzione musicale la proiezione del film

La ligne – La linea invisibile: tutti i dettagli

Il film è diretto, quindi, da Ursula Meier e vede la partecipazione di Stephanie Blanchoud e di Valeria Bruni Tedeschi. La pellicola, presentata in concorso all’edizione numero 72 del Festival di Berlino, narra la storia di Christina (Valeria Bruni Tedeschi), una pianista che decide di lasciare la propria carriera per dedicarsi alla crescita delle sue tre figlie. La donna ha un rapporto complesso e conflittuale con la sua primogenita, Margaret, una ragazza dotata di grande talento, ma emotivamente instabile e costretta a rispettare una distanza di 100 metri dalla casa di famiglia impostale dal giudice per il suo comportamento aggressivo.

Margaret si ritrova così isolata e lontana da casa e la linea che la divide dalla famiglia diventa l’oggetto del desiderio della ragazza, che inizia così a sentire la mancanza del nucleo familiare e si reca su quella linea che per essere il più possibile vicina ai suoi affetti. Piano piano così Margaret capirà l’entità dei suoi veri sentimenti e la portata di ciò che ha perso.

La ligne – La linea invisibile arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal gennaio 2023, pronto a raccontare al sua storia di amore e di violenza, di fragilità e di forza, con la musica come grande protagonista della narrazione.

