Kingston KC3000: SSD PCIe 4.0 NVMe da 7000 MB/s

Il nuovo SSD PCIe 4.0 NVMe di Kingstone offre prestazioni al massimo della categoria per PC fissi e laptop. Si chiama Kingston KC3000

Kingston, il principale produttore indipendente di memorie del mondo, ha oggi annunciato il lancio di KC3000, la sua unità SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 di nuova generazione per PC desktop e laptop. L’SSD KC3000 offre prestazioni di livello superiore grazie al controller NVMe 4×4 di ultima generazione e la 3D TLC NAND ideale per gli utenti esperti che richiedono le velocità più elevate disponibili sul mercato.

Sfruttando la tecnologia Gen4, KC3000 raggiunge una velocità pari a 7.0000 MB/s di lettura e 7.000 MB/s di scrittura, con prestazioni incredibilmente veloci e una piena capacità che conta fino a 4096 GB per uno storage ottimale. Gli utenti possono gestire carichi di lavoro impegnativi e ottenere prestazioni migliori con applicazioni software come il rendering 3D e la creazione di contenuti 4K+ aggiornando lo storage di sistema.

Kingston KC3000: l’SSD di nuova generazione

Il KC3000 è realizzato con una NAND TLC 3D ad alta densità che è incorporata nel formato M.2 2280 che è lo standard di settore, per archiviare ancora più contenuto e consentire agli utenti di sfruttare le velocità PCIe 4.0. Con la sua esclusiva combinazione di prestazioni e resistenza, KC3000 è rinforzato con un dissipatore di calore in alluminio e grafene a basso profilo per disperdere efficacemente il calore e mantenere l’unità fresca durante carichi di lavoro intensivi. Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston EMEA, ha affermato:

Con l’aumento delle applicazioni ad alto contenuto di dati, i consumatori richiedono soluzioni ad alte prestazioni e alta capacità. Con KC3000 abbiamo utilizzato la tecnologia PCIe 4.0 di nuova generazione e siamo in grado di fornire uno storage veloce e affidabile per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di consumatori sul mercato.

Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, funzionalità e specifiche:

Tecnologia PCIe 4.0 NVMe : Ideale per utilizzo intensivo, con velocità fino a 7,000/7,000MB/s1 lettura/scrittura

: Ideale per utilizzo intensivo, con velocità fino a 7,000/7,000MB/s1 lettura/scrittura Maggiore capacità di storage : Aggiorna e gestisce storage con piene capacità fino a 4096GB2.

: Aggiorna e gestisce storage con piene capacità fino a 4096GB2. Migliore flessibilità : Il suo design compatto M.2 è perfetto per sistemi con piccoli formati (SFF), PC desktop e laptop.

: Il suo design compatto M.2 è perfetto per sistemi con piccoli formati (SFF), PC desktop e laptop. Dissipatore di calore in alluminio e grafene ad alto profilo : Grazie alla sua eccezionale capacità di dissipazione termica, mantiene fresco il drive garantendo il massimo della performance.

: Grazie alla sua eccezionale capacità di dissipazione termica, mantiene fresco il drive garantendo il massimo della performance. Formato : M.2 2280

: M.2 2280 Interfaccia : PCIe 4.0 NVMe

: PCIe 4.0 NVMe Capacità : 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB

: 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB Controller : Phison E18

: Phison E18 NAND : 3D TLC

: 3D TLC Lettura/Scrittura sequenziale : 512GB – 7,000/3,900MB/s 1024GB – 7,000/6,000MB/s 2048GB – 7,000/7,000MB/s 4096GB – 7,000/7,000MB/s

: Lettura / Scrittura casuale 4K : 512 GB – fino a 450,000/900,000 IOPS 1024 GB – fino a 900,000/1,000,000 IOPS 2048 GB – fino a 1,000,000/1,000,000 IOPS 4096 GB – fino a 1,000,000/1,000,000 IOPS

: Bytes totali scritti (TBW) : 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1.6PBW 4096GB – 3.2PBW

: Consumi energetici : 512GB – 5mW Idle / 0.34W Avg / 2.7W (MAX) Read / 4.1W (MAX) Write 1024GB – 5mW Idle / 0.33W Avg / 2.8W (MAX) Read / 6.3W (MAX) Write 2048GB – 5mW Idle / 0.36W Avg / 2.8W (MAX) Read / 9.9W (MAX) Write 4096GB – 5mW Idle / 0.36W Avg / 2.7W (MAX) Read / 10.2W (MAX) Write

: Temperature di stoccaggio : -40°C~85°C

: -40°C~85°C Temperature di funzionamento : 0°C~70°C

: 0°C~70°C Dimensioni : 512GB-1024GB – 80mm x 22mm x 2.21mm 2048GB-4096GB – 80mm x 22mm x 3.5mm

: Peso : 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9.7g

: Vibrazioni durante il funzionamento : picco max 2.17G Peak (7-800Hz)

: picco max 2.17G Peak (7-800Hz) Vibrazioni a riposo : picco max 20G (20-1000Hz)

: picco max 20G (20-1000Hz) MTBF : 1.800.000 ore

: 1.800.000 ore Garanzia / Assistenza: 5 anni di garanzia con assistenza tecnica gratuita.

Disponibilità

KC3000 è attualmente disponibile con capacità da 512 GB, 1024 GB, 2048 GB e 4096 GB22. Kingston KC3000 è coperto da una garanzia limitata di cinque anni e supporto tecnico gratuito. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!