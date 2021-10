Far Cry 6: come sbloccare tutti gli Amigos

Se siete in difficoltà in combattimento, avrete certamente bisogno di un animale Amigos che vi faccia da supporto. Scopriamo insieme come sbloccare tutti gli Amigos in Far Cry 6

Far cry 6 è il nuovo atteso titolo della popolare serie fps open world di Ubisoft. Nonostante la ripetuta formula cara a Ubisoft, il titolo promette ore e ore di sano divertimento con il suo vasto mondo sandbox. Dimenticate i Guns for Hire degli scorsi Far Cry, ora i vostri nuovi alleati sono gli Amigos. Pericolosi animali cui potrete assegnare ordini sia in situazioni di combattimento che stealth. Vediamo dunque come sbloccare tutti i 7 Amigos all’interno di Far Cry 6.

Compagni fedeli

Le aggiunte dei personaggi di supporto in game risale a Far Cry 5 proprio con i Guns for Hire. Una serie di personaggi (e animali) con lo scopo di venire in vostro soccorso in combattimento nel momento in cui lo desideriate. Ognuno di questi personaggi possiede abilità uniche e speciali. Per questo, il gioco consentiva una discreta personalizzazione dell’armamentario. In questo nuovo capitolo, i Guns for Hire sono stati rimpiazzati dai terribili Amigos. Un gruppo di 7 animali feroci che, a seconda dei vostri comandi, semineranno terrore sull’isola di Yara e daranno parecchio fastidio agli uomini di Castillo. Andiamo in questa guida a scoprire come sbloccare progressivamente gli Amigos in Far Cry 6.

Guapo, Alligatore o coccodrillo? – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Il primo Amigos che incontrerete, è Guapo. Lo otterrete praticamente subito, dato che farà parte degli eventi delle prime missioni sull’Isla Santuario. Nella missione Juan Of A Kind incontrerete entrambi Juan e Guapo nello stesso bar nell’Armonia. Da qui, l’animale vi terrà compagnia nelle prime missioni che servono da tutorial su come impartire gli ordini agli Amigos. Guapo è specializzato in combattimento e potrete ordinagli di attaccare direttamente i nemici. La sua speciale abilità gli consente di essere rianimato dopo essere stato atterrato. Di seguito le abilità con cui è possibile migliorarlo.

Body Regulation : rigenera automaticamente la salute in combattimento (sbloccabile dopo aver rianimato Guapo 5 volte).

: rigenera automaticamente la in (sbloccabile dopo aver rianimato Guapo 5 volte). Cornered Beast : aumento resistenza danni sotto il 50% di vita (sbloccabile una volta rigenerati 3000 punti vita).

: aumento danni sotto il (sbloccabile una volta rigenerati 3000 punti vita). Reptile Metabolism: rianimazione ripristina il 90% della vita (sbloccabile una volta che Guapo ha eliminato 50 nemici).

Chorizo, il cagnolino tuttofare – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Potete trovare Chorizo a Madrugada, uno dei tre territori principali del gioco. Come Guapo, anche Chorizo apparirà nel corso delle missioni principali. Più nello specifico, durante la missione Meet The Monteros, nella quale dovrete trovare uno dei membri della famiglia Monteros, Philly. Scoprirete alla fine che Philly è il proprietario di Chorizo. Una volta ritornati alla fattoria Montero, completate la quest Who’s A Good Boy? che vi ricompenserà con il vostro nuovo Amigos. La caratteristica principale di Chorizo è lo stealth. Non parteciperà attivamente ai combattimenti, ma vi sarà d’aiuto nel distrarre i nemici. Potrete migliorarlo con i seguenti upgrade.

Bloodhound : capacità di marcare i materiali per il crafting (sbloccabile dopo aver distratto 10 nemici con Chorizo).

: capacità di i per il crafting (sbloccabile dopo aver distratto 10 nemici con Chorizo). Yes, You Can : accarezzate Chorizo per recuperare energia (sbloccabile dopo che Chorizo avrà targettato 36 loot).

: accarezzate Chorizo per (sbloccabile dopo che Chorizo avrà targettato 36 loot). Keen Senses: Chorizo scoverà risorse dal suolo in modo randomico (usate l’abilità di rigenerazione di Chorizo 50 volte).

Chicharrón, il gallo punk – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Per sbloccare l’impavido gallo da combattimento, dovrete recarvi prima di tutto al Patriotas Peak a El Este e incontrare le Leggende del ’67. Seguite la prima missione legata a questo territorio, questa vi porterà alla quest Man’s Best Enemy. Qui incontrerete Reinaldo Alvarez e Chicharrón. A questo punto partirà una serie di tre brevi sub quest in cui dovrete seguire il gallo, proteggerlo dai nemici e dipingere murales a tema. Una volta completate, otterrete Chicharrón definitivamente. La sua abilità consiste nell’attaccare di sorpresa i nemici spuntando dal nulla. Potrete migliorarlo con le seguenti abilità.

Roid Rage : aumento velocità d’attacco e danni doppi al 70% di vita (sbloccabile dopo 12 kill di Chicharrón).

: aumento e danni doppi al 70% di vita (sbloccabile dopo 12 kill di Chicharrón). Angrier Bird : l’attacco speciale di Chicharrón atterra i nemici (sbloccabile dopo l’uccisione di 24 con Chicharrón in modalità Roid Rage).

: l’attacco speciale di Chicharrón i (sbloccabile dopo l’uccisione di 24 con Chicharrón in modalità Roid Rage). Chicken Feet: in Roid Rage, Chicharrón può evitare in modo randomico gli attacchi nemici (sbloccabile dopo aver atterrato 50 nemici con l’attacco Angrier Bird).

Boom Boom, il cane di supporto – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Incontrerete Boom Boom alla Valle de Oro. Per trovarlo dovrete iniziare la quest Boom Or Bust. Leggendo le note su un palo al centro di Camp Maximas attiverete la breve quest “The Shipment From Montana“. Quest’ultima vi indicherà un luogo sulla mappa da raggiungere. Una volta arrivati sul posto, dovrete aprire uno specifico container (seguite l’abbaiare di un cane). Aperto il container e liberato Boom Boom, diverrete il suo legittimo padrone. La sua skill caratteristica è quella di recuperare il loot dai nemici uccisi. Potrete migliorare l’efficacia del vostro cane tramite le seguenti abilità.

Pointer : Boom Boom marcherà nemici e animali (sbloccabile dopo aver recuperato il loot di 10 cadaveri con Boom Boom).

: Boom Boom e (sbloccabile dopo aver recuperato il loot di 10 cadaveri con Boom Boom). Expert Tracker : Boom Boom può marcare nemici da una distanza maggiore (sbloccabile dopo aver marcato 24 animali con Boom Boom).

: Boom Boom può marcare nemici da una (sbloccabile dopo aver marcato 24 animali con Boom Boom). Thick Coat: aumento della salute massima di Boom Boom (sbloccabile dopo aver marcato 50 nemici con Boom Boom).

Oluso, il felino micidiale – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Oluso è l’Amigo più difficile da ottenere di tutto il gioco. Se gli altri si sbloccano in automatico al temine di determinate missioni principali, per Oluso dovrete completare tre speciali cacce al tesoro. Ogni caccia al tesoro si trova all’interno di ognuna delle tre aree principali del gioco. Per cominciare andate a Oluwa Cave nell’Isla Santuario (a east di Ventura Summit). Una volta raggiunto il fondo della caverna, leggete la nota per terra. A questo punto sulla mappa appariranno i 3 tesori da raccogliere, uno a Madrugada, uno a Valle De Oro e uno a El Este.

Completate le mini quest richieste per ottenere i tesori e riportateli alla caverna iniziale. A questo punto verrete attaccati da un pericoloso gruppo di gatti spettrali. Sconfiggeteli per far comparire Oluso apparentemente morto nelle vostre vicinanze. Rianimatelo ed entrerà immediatamente a far parte del vostro gruppo di Amigos. Oluso è un potente Amigo Stealth. Può uccidere silenziosamente i nemici al posto vostro. Come al solto, potrà essere migliorato tramite le seguenti abilità.

Mimo Abosi’s Luck : Oluso ha una alta probabilità di uccidere i nemici con attacchi stealth (sbloccabile dopo aver ucciso con Oluso almeno 12 nemici in un’area vietata).

: Oluso ha una di uccidere i nemici con attacchi (sbloccabile dopo aver ucciso con Oluso almeno 12 nemici in un’area vietata). Rage Of Ida : gli attacchi stealth messi a segno da Oluso faranno fuggire i nemici circostanti (sbloccabile dopo aver ucciso 24 nemici con Oluso).

: gli attacchi messi a segno da Oluso faranno i circostanti (sbloccabile dopo aver ucciso 24 nemici con Oluso). Mist Of Oku: Oluso scatenerà una nube attorno a sé quando è sotto al 50% di vita. La nube lo renderà immune ai danni, difficile da scovare dai nemici e consente un rapido recupero dell’energia (sbloccabile dopo aver fatto scappare 50 nemici).

K-9000, il cane terminator – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Uno degli Amigos più originali è sicuramente il K-9000. Come il nome suggerisce, K-9000 è un cyber-cane dalle fattezze biomeccaniche. Questo particolare Amigo si può ottenere soltanto acquistando il DLC Blood Dragon. Il DLC è presente sia nella versione Gold che in quella Ultimate del titolo. Dunque, se avete acquistato una di questi due versioni avrete accesso al K-9000 solo una volta lasciata Isla Santuario e aver raggiunto Libertad Island. Il suo particolare rivestimento metallico esterno gli conferisce l’abilità di essere più resistente ai proiettili, oltre che essere totalmente immune a veleno e fuoco. Può essere migliorato tramite le seguenti abilità.

Enhance : K-9000 è in grado di marcare torrette, camere di sicurezza, fili per trappole esplosive e allarmi (sbloccabile dopo un totale di 100 danni subiti dai nemici).

: K-9000 è in grado di torrette, camere di sicurezza, fili per trappole esplosive e allarmi (sbloccabile dopo un totale di 100 danni subiti dai nemici). Enhance!!! : attacchi sui nemici marcati causano più danni (sbloccabile dopo aver marcato 24 camere di sicurezza).

: attacchi sui causano più danni (sbloccabile dopo aver marcato 24 camere di sicurezza). Termination Protocol: K-9000 esplode una volta ucciso, infligge danno ad area (sbloccabile dopo aver eliminato 50 nemici marcati).

Champagne, la pantera bianca – Far Cry 6: come sbloccare gli Amigos

Champagne è un’altro Amigos che non è possibile ottenere senza l’acquisto di un DLC. In questo caso, tutto ciò che vi serve è il DLC Vice Pack (contenuto SOLO nella Ultimate Edition del titolo). La sua particolarità, che lo differenzia da qualunque altro Amigos, sta nella sua abilità che gli permette di raccogliere pesos aggiuntivi dai nemici uccisi dopo un combattimento. Come al solito per migliorare la versatilità e l’efficacia di questo Amigos, potete farlo con le seguenti abilità.

Greed is Good : Champagne è tanto più letale quanti più pesos avete (sbloccabile dopo aver ucciso almeno 12 nemici con Champagne).

: Champagne è tanto più quanti più avete (sbloccabile dopo aver ucciso almeno 12 nemici con Champagne). Status Symbol : Champagne raccoglierà il loot dei nemici in automatico dopo averli uccisi con attacco stealth (sbloccabile dopo aver ucciso 24 nemici con Champagne).

: Champagne raccoglierà il dei nemici in dopo averli uccisi con attacco (sbloccabile dopo aver ucciso 24 nemici con Champagne). Sonic Snarl: quando Champagne subisce danno, c’è una probabilità che possa scatenare un possente ruggito tale da mandare i nemici a terra e scappare al sicuro subito dopo (sbloccabile dopo aver raccolto 1000 pesos da nemici uccisi con Champagne).

Collezionali tutti!

Come abbiamo visto, essenzialmente gli Amigos possono essere utilizzati per attaccare, per marcare nemici o altri pericoli, oppure invece per altre strategie difensive. Arrivati al termine di questa guida abbiamo appreso come sbloccare tutti gli animali Amigos in Far Cry 6. Speriamo che questa guida vi sia stata d’aiuto, dato che non tutti questi animali di supporto possono essere ottenuti tramite il proseguimento delle varie missioni della campagna principale. Per altri approfondimenti sul titolo date un occhio alle nostre guide, oltre ovviamente alla nostra recensione. Ricordiamo che Far Cry 6 è disponibile per tutte le console e PC.

