Returnal: aggiunti sistema di salvataggio e modalità foto

Con l’arrivo dell’aggiornamento 2.0 di Returnal per PlayStation 5, sono arrivate due importanti novità molto sentite da parte dei fan: da una parte è stato finalmente introdotto un sistema di salvataggio in mezzo alla partita, dall’altra è stata implementata anche la modalità foto

Il roguelike Returnal, esclusiva PlayStation 5 uscita lo scorso 30 aprile 2021 (e di cui potete leggere qui la nostra recensione), si è dimostrato, in maniera quasi del tutto inaspettata, un progetto di successo, capace di attirare l’attenzione dei fan verso una console nuova e appena entrata sul mercato. Il recente aggiornamento 2.0 di Returnal aggiunge due feature che sicuramente faranno piacere ai fan: da una parte aggiunge un sistema di salvataggio rapido, grazie al quale i giocatori possono interrompere una run e riprenderla successivamente, dall’altra invece aggiunge la modalità foto.

Returnal: i dettagli del sistema di salvataggio e della modalità foto

L’annuncio, arrivato direttamente sul PlayStation Blog, rivela che il nuovo sistema di salvataggio si chiama “Sospendi Ciclo”. Attivando l’opzione Sospendi Ciclo dal menu, avremo la possibilità di chiudere durante la partita, spegnere la console se si desidera, e comunque riprendere successivamente la partita lasciata a metà da dove ci si era fermati. Affinché i giocatori non abusino di questo sistema, c’è da notare che Sospendi Ciclo non offre un salvataggio permanente, e può essere ricaricato soltanto una volta. Questa soluzione serve anche a non alterare eccessivamente la struttura del gioco, di natura appunto roguelike.

Questa aggiunta risolve uno dei problemi più criticati dai fan del gioco, ovvero quello della durata eccessiva delle partite. Se da una parte è normale che nei roguelike non si può salvare in mezzo alla partita, è anche vero che solitamente si tratta di partite di breve durata, che si possono terminare in una veloce sessione di gioco. in Returnal invece le partita durano molto di più rispetto alla media, anche troppo, secondo molti giocatori. Laddove i roguelike come Hades hanno sistemi che mantengono i progressi all’inizio di un’area, il design di Returnal non includeva originariamente nulla di simile.

Come detto prima, oltre al sistema di salvataggio (che si spera risolva il problema sopracitato), in Returnal è stata aggiunta anche la modalità foto. Essa funziona in maniera del tutto simile alle modalità foto delle altre produzioni: vi sarà quindi di personalizzare posizione e angolazione della telecamera, luci, filtri, effetti, cornici, opzioni di colorazione e tanto altro ancora. Non vi resta che sperimentarlo autonomamente per vedere tutto quello che potete realizzare.

