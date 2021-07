HUAWEI MateView: arriva il premio Red Dot Design Award 2021

HUAWEI MateView si è imposto nella categoria dell’in-house design dei Red Dot Design Award 2021 grazie all’unione di un’estetica d’effetto a un set completo di funzionalità

Huawei, azienda leader nel settore tecnologico, annuncia che il suo primo monitor standalone, HUAWEI MateView, ha ricevuto il prestigioso Red Dot Award. La giuria del Red Dot, composta da circa 50 esperti leader nel campo del product design, ha conferito il premio a HUAWEI MateView per aver unito “Un’estetica d’effetto a un set completo di funzionalità”.

HUAWEI MateView: arriva il premio per il design

Il Red Dot Design Award è uno dei simboli più autorevoli dell’eccellenza del design industriale sin dalla sua istituzione nel 1955. I premi celebrano i migliori nuovi design a livello mondiale, suddivisi in 49 categorie, riconoscendo design eccezionali per il loro grado di innovazione, funzionalità, qualità e tanti altri fattori. Questo riconoscimento da parte di Red Dot è una testimonianza della continua costanza di Huawei per la creazione di prodotti di punta, non solo caratterizzati da un design unico ma anche da un’ingegneria di precisione e di alta qualità. Questo premio riconosce a Huawei uno straordinario debutto nel comparto dei monitor.

La caratteristiche

Lanciato a livello globale all’inizio di giugno insieme al monitor gaming HUAWEI MateView GT, HUAWEI MateView è un display stand alone dotato di un pannello 3:2 da 28,2 pollici con una risoluzione nativa di 3840 × 2560. Il monitor supporta rispettivamente il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il 100% della gamma di colori sRGB. Con valutazioni di precisione del colore di ΔE <2 in modalità DCI-P3 e ΔE <1 in modalità sRGB, HUAWEI MateView garantisce un’esperienza visiva immersiva e professionale.

Lo schermo è sostenuto da un supporto dal design unico, primo braccio integrato regolabile in altezza del settore che, secondo la giuria del Red Dot, “Integra armoniosamente l’altoparlante e le interfacce”. Il design consente uno schermo più sottile e una linea minimale della cornice, creando un rapporto schermo-corpo pari al 94% per una visione più coinvolgente. Inoltre, la cerniera in acciaio inossidabile che collega il pannello al supporto, consente agli utenti di riposizionare senza sforzo lo schermo a un grado ottimale di altezza e inclinarlo con un solo dito.

Il monitor vanta altri elementi di design unici, tra cui l’intuitivo design HUAWEI Smart Bar e il riconoscimento dei gesti, offrendo agli utenti un modo nuovo e intuitivo di interagire con il menu OSD (On Screen Display) per regolare le impostazioni del display o il volume degli altoparlanti. Inoltre, il monitor supporta la connettività sia cablata che wireless, il che significa che gli utenti possono collegare facilmente i propri laptop, tablet o smartphone a HUAWEI MateView e sfruttare lo spazio extra sullo schermo per una migliore produttività. Queste caratteristiche di design rivoluzionarie non solo riflettono la continua esperienza di Huawei nella progettazione dei prodotti, ma indicano anche un primo passo deciso nel settore dei monitor, sconvolgendo il mercato con nuove forme d’interazione con l’utente e un design senza pari.

Il monitor è già acquistabile in prevendita nel sito ufficiale.