ENERMAX MAKASHI II MKT50: nuovo case full tower con supporto E-ATX

Vi presentiamo il nuovo case full tower ENERMAX MAKASHI II MKT50. Si tratta di un case dal desgign semplice e lineare che strizza l’occhio all’RGB. Inoltre è compatibile con il form factor E-ATX. Vediamo i dettagli!

ENERMAX annuncia il nuovo case full-tower MAKASHI II MKT50 in Europa. Il successore dell’amato MAKASHI MK50 è caratterizzato dal frontale sorprendente con illuminazione a LED in un design a doppia striscia. Come di consueto, ENERMAX MAKASHI II MKT50 ha anche il supporto E-ATX e una finestra panoramica in vetro di sicurezza temperato da 4 mm.

ENERMAX MAKASHI II MKT50: semplicemente case

MAKASHI II MKT50 propone un sistema di illuminazione semplice ed elegante. Due strisce luminose doppie con LED RGB indirizzabili possono essere comodamente controllate tramite il pannello I / O o tramite sincronizzazione con la scheda madre. L’interno spazioso consente l’installazione di schede madri E-ATX. Il pannello laterale senza cornice in vetro temperato permette una visione completa dei componenti. Un sistema di raffreddamento flessibile offre la possibilità di installare dissipatori d’acqua con radiatori da 280 e 360 ​​mm o fino a 8 ventole. Il MAKASHI è la soluzione perfetta per giocatori e modder che apprezzano il design elegante.

Caratteristiche principali di ENERMAX MAKASHI II MKT50

Due strisce LED incorporate nella parte anteriore

Illuminazione RGB indirizzabile

Compatibile con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync e Razer Chroma

Finestra panoramica in vetro temperato

Supporta radiatori da 360, 280, 240, 140 e 120 mm

Installazione fino a 8 ventole

Supporta schede madri E-ATX, ATX, Micro-ATX e Mini-ITX

Supporta schede grafiche fino a 410 mm di lunghezza

Installazione fino a 6 unità SSD da 2,5 “o 2 unità HDD da 3,5” e 4 unità SSD da 2,5 “

Gabbia mobile del disco rigido

Prezzi e disponibilità

MAKASHI II MKT50 [ECA-MKT50-BB-ARGB-01] sarà disponibile a 69,90 € MSRP incl. I.V.A. Per ulteriori informazioni sul prodotto, potete visitare la pagina ufficiale del prodotto. Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci!