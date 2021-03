ENERMAX ETS-F40-FS ARGB e Solid Black: nuovi dissipatori disponibili

I nuovi dissipatori per CPU ENERMAX ETS-F40-FS ARGB e Solid Black con ventola da 140 mm sono disponibili sul mercato europeo. Scopriamoli insieme!

ENERMAX annuncia i nuovi dissipatori a torre ETS-F40-FS ARGB e ETS-F40-FS Solid Black in Europa. I nuovi modelli sono completamente neri e complementano la versione base ETS-F40-FS già rilasciata nel 2020. La versione ARGB dispone anche di LED RGB indirizzabili sulla ventola e sul coperchio superiore. Entrambi i modelli continuano a fare affidamento su una grande ventola da 140 mm con basse velocità per garantire un buon flusso d’aria in un funzionamento silenzioso. Un sistema di montaggio adatto per gli attuali socket AMD e Intel inclusi AM4 e LGA 1200 è ovviamente incluso nella fornitura.

ENERMAX ETS-F40-FS ARGB e Solid Black: i nuovi dissipatori per CPU Intel e AMD

ENERMAX ETS-F40-FS ARGB e ETS-F40-FS Solid Black offrono prestazioni di raffreddamento eccezionali fino a 200W di TDP. Associati a una ventola silenziosa da 140 mm con un livello di rumore massimo di 23 dB (opzionalmente con LED ARGB), i nuovi dissipatori ad aria per CPU di ENEMAX rappresentano la scelta migliore per PC silenziosi, multimediali e da gioco. In particolare, il controllo PWM ottimizzato dell’ETS-F40-FS a bassa velocità di avviamento (da 300 a 1200 rpm) non scende a compromessi tra rumorosità e prestazioni eccellenti. I quattro heatpipe asimmetrici da 6 mm con Heat Pipe Direct Touch garantiscono la migliore compatibilità RAM e un rapido trasferimento di calore. La ventola ARGB e il coperchio superiore offrono straordinari effetti arcobaleno in combinazione con una scheda madre supportata. Il dispositivo di raffreddamento è un must per i fan dell’illuminazione RGB.

Caratteristiche principali

Raffreddatore a torre con 4 heatpipe in rame da 6 mm

Effetti arcobaleno mozzafiato grazie ai LED RGB indirizzabili nell’hub della ventola e nella copertura superiore

Sincronizzazione con schede madri ARGB 5V di Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, nonché compatibilità con Razer Chroma

Trasferimento di calore veloce tramite Heat Pipe Direct Touch (HDT)

Vortex Generator Flow (VGF) brevettato per una migliore circolazione dell’aria attorno ai tubi di calore

Vacuum Effect Flow (VEF) che aspira aria fresca dai lati

Design asimmetrico del tubo di calore per la migliore compatibilità con la RAM

Ventola silenziosa da 140 mm con una velocità minima di soli 300 giri / min per un funzionamento estremamente silenzioso

Dimensioni compatte con un’altezza complessiva di 156 mm per un’elevata compatibilità con il case

Set di clip per ventola aggiuntivo per il montaggio di un’altra ventola per aumentare le prestazioni

Sistema di montaggio universale per supportare diversi socket Intel e AMD

Prezzi e disponibilità

ENERMAX ETS-F40-FS ARGB [ETS-F40-BK-ARGB] sarà disponibile al prezzo di 44,99 € incl. IVA, mentre ENERMAX ETS-F40-FS Solid Black [ETS-F40-BK] costerà 39,99 € incl. IVA. Tutte informazioni sui prodotti, sono disponibili nel sito ufficiale. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!