Cena con delitto: l’account Twitter non sapeva nulla dei sequel

Alla notizia dei due sequel di Cena con delitto – Knives out, il social media manager della pagina Twitter del film ha risposto di non saperne nulla

È di ieri la notizia che Netflix ha acquistato i diritti di due sequel per Cena con delitto – Knives out. Lo streamer ha infatti chiuso un accordo di 450 milioni di dollari con lo scrittore e regista Rian Johnson.

Il Detective Blanc interpretato dal brilante Daniel Craig tornerà con nuove indagini e nuovi misteri nello stile dei romanzi di Agatha Christie, e sebbene non sia ancora chiaro se gli altri membri del cast faranno ritorno o meno, sappiamo per certo che le riprese del secodo capitolo del franchise inizieranno durante la prossima estate.

Ma la notizia dei due sequel non è stata la sola ad aver fatto il giro del web, perché qualcos’altro ha destabilizzato il mondo dei social. Di cosa stiamo parlando? Dell’account Twitter ufficiale del film che, a quanto pare, è rimasto fuori dalla produzione.

Cena con delitto – Knives out: quel burlone del social media manager

L’account Twitter ufficiale di Cena con delitto – Knives out è noto per i meme e le divertenti prese in giro all’industria del settore cinematografico.

Solo qualche settimana fa, per esempio, aveva condiviso una foto di Adam Driver e Lady Gaga sul set di House of Gucci dalla pagina Film Updates e aveva scherzato scrivendo che si trattava di un’immagine tratta da Kniives out 2.

Una nuova presa in giro è arrivata dopo l’annuncio dei due sequel del franchise di cui Netflix ha appena acquistato i diritti.

Usando un’immagine del film in cui la Linda Drysdale di Jamie Lee Curtis cerca di truffare Marta Cabrera (Ana de Armas), il social media manager dell’account ha lamentato il fatto che molto probabilmente non farà parte di Knives Out 2.

Nel meme, Linda veste i panni di Netflix, e Marta quelli dell’account del film: “Pensavo che ci saresti stato” dice il primo, mentre l’altro ribatte: “Sono stato escluso“.

Una vignetta perfetta per il 1° Aprile!