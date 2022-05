ADATA: festeggia il 21° compleanno con il MERAVERSE

ADATA annuncia gli eventi virtuali per il suo 21° compleanno, festeggia e assisti ai suoi ultimi prodotti all’interno del MERAVERSE

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobili, prodotti gaming, propulsori elettrici e soluzioni industriali, annuncia oggi che ospiterà due eventi MERAVERSE virtuali per festeggiare il 21° compleanno e per mostrare gli ultimi prodotti ADATA e XPG.

Simon Chen, presidente di ADATA ha affermato:

La pandemia ha cambiato il modo in cui interagiamo tra noi e l’integrazione delle comunicazioni di persona e online diventerà inevitabilmente una tendenza irreversibile. Di conseguenza, abbiamo creato MERAVERSE, un’esperienza coinvolgente e completa che esemplifica la nostra missione di innovare il futuro e l’aspirazione a migliorare le cose attraverso la tecnologia.

Il MERAVERSE è un universo virtuale creato per coinvolgere il mondo oltre i limiti della distanza e del tempo. ADATA desidera offrire ai consumatori un’esperienza coinvolgente e interattiva offrendo eventi virtuali.

ADATA: primo evento virtuale

Il primo evento virtuale coinciderà con le celebrazioni del 21° compleanno, note come ADATA Day. L’evento sarà caratterizzato da una zona dove si svolgerà il compleanno e dove i visitatori possono giocare, vincere fantastici premi e godere di offerte speciali sui prodotti ADATA e XPG. I premi in palio includono il laptop XPG XENIA, dispositivi di archiviazione, accessori XPG Mera in edizione limitata, buoni regalo Amazon e altro ancora. Inoltre, i visitatori che possono ottenere i punteggi più alti in un gioco ancora da svelare avranno un’ulteriore possibilità di vincere un modulo di memoria DDR5 21st Birthday in edizione limitata.

Secondo evento virtuale

Il secondo evento virtuale presenterà gli ultimi prodotti ADATA e XPG tramite modelli 3D e animazioni e sarà ospitato dall’ambasciatore del marchio XPG, MERA. I visitatori potranno camminare liberamente con un campo visivo di 720 gradi all’interno del MERAVERSE ed esplorare prodotti, come la nuova serie ACE DRAM. La serie DRAM di punta a bassa latenza è stata sviluppata per soddisfare le esigenze più esigenti di creators e overclockers.

Inoltre, l’evento presenterà anche la serie di unità a stato solido ADATA LEGEND Gen4 x4, inclusi gli SSD LEGEND 960 e 850 PCIe4.0, che offrono prestazioni massime rispettivamente di 7400 MB/s e 5000 MB/s. L’evento metterà anche in mostra due prodotti ADATA 21st Birthday in edizione limitata, ACE DDR5 6400 e LEGEND 850. I due prodotti presentano l’opera d’arte vivida e colorata del modellista tedesco, Mister Fred, e saranno prodotti in quantità limitate di 500 pezzi ciascuno.

Cosa ne pensate di questi eventi virtuali programmati da ADATA per il suo 21° compleanno? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.it.