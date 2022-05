Il team blu Intel starebbe ultimando le fasi produttive delle proprie future GPU Intel ARC. Sfideranno direttamente Nvidia in quanto a prezzi

Giunge la notizia dal portale wccftech, e altre voci di corridoio sembrano confermare tale ipotesi Intel con le sue future GPU ARC sarebbe in procinto del lancio, o quanto meno starebbe ultimando le fasi produttive.

Tre le schede video che inizialmente dovrebbero essere presentate, tutte quante dedicate al settore desktop. I modelli del colosso californiano dovrebbero chiamarsi A750 e A580 per la fascia media (e forse medio alta) e A380 per la fascia entry level. Esiste poi un altro modello extra, che merita un discorso a parte, difatti per quanto concerne il modello top gamma dovrebbe essere rappresentato dal modello A780, vediamo tutti i dettagli.

Le GPU Intel ARC sarebbero molto vicine al lancio!

Sarebbe imminente l’arrivo sul mercato delle nuove schede video Intel ARC per desktop, e per lo più dovrebbero avere prezzi decisamente allineati a quelli di Nvidia, disponibilità di mercato a parte. Addirittura si vocifera le prime 3 GPU citate dovrebbero arrivare entro fine giugno, ovvero i modelli A750, A580 e A380.

Parrebbe essere, sempre secondo la fonte, il 15 maggio data di partenza, e fine mese di giugno la presentazione. Quasi sicuramente i modelli A750 e A580 saranno i primi ad essere presentati, invece tarderà ad arrivare il modello entry-level A380, ma non di molto. Per quanto riguarda la questione prezzi, molte sono le ipotesi, cerchiamo di fare una cernita delle stesse.

Sarebbe il modello A750 il diretto avversario della GeForce RTX 3060, con un prezzo che dovrebbe attestarsi sui 350 dollari circa. A scontrarsi con il modello GeForce RTX 3050 dovrebbe invece essere il modello A580, con un prezzo di listino di 280 dollari. Spostiamo invece sul modello entry level, ovvero l’A380, a scontrarsi con questo modello dovrebbe essere la GeForce GTX 1650, e dovrebbe avere il competitivo prezzo di 150 dollari.

Non è ovviamente un dato certo questo dei prezzi, e se confrontati con i modelli di GPU GeForce nel mercato USA potrebbero sembrare più alti i prezzi, a sfavore dei modelli Intel, ovviamente bisogna poi inquadrare nel mercato i modelli una volta presentati, potrebbero essere per certi punti di vista anche più convenienti le GPU Intel. In merito a questo citano le seguenti parole i colleghi di Wccftech;

Se Intel potesse far rispettare tali prezzi, attraverso sconti e assistenza marketing, accoppiate con l’incredibile implementazione XeSS (e del conseguente ampio supporto a molti titoli), l’azienda assisterebbe ad un ottimo inizio nell’immissione sul mercato… Se, tuttavia, non saranno in grado di far rispettare i prezzi leakati inizialmente, allora potrebbero esserci problemi a guadagnare quote di mercato iniziali, almeno inizialmente

E proprio in merito all’implementazione della Xe Super Sampling, dovrebbe tale funzione supportare il codec AV1 con funzionalità Deep Link, una tecnologia che permetterebbe un upscaling dei giochi, facendo uso proprio del machine learning, alla base delle future Intel ARC. Risultato? Almeno dovrebbe assicurare un dettaglio di gioco estremo sul 4K. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.