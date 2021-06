Migliori mascherine COVID | Giugno 2021

Vediamo insieme quali sono le migliori mascherine COVID per proteggerci dal Coronavirus e rispettare le norme del DPCM

L’ultimo rapporto pubblicato dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), con le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine di tipo medico e di tipo non medico nelle persone non ancora contagiate, per contrastare la diffusione del COVID-19, ha messo in evidenza che:

l’uso di mascherine facciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) è generalmente riservato agli operatori sanitari

(chirurgiche o altro dispositivo medico) l’uso di mascherine in pubblico è un ottimo mezzo di controllo per ridurre la diffusione del virus, perché riduce la diffusione di goccioline respiratorie da parte di quelli individui infetti che ancora non hanno sviluppato sintomi o asintomatici ed è raccomandato specialmente nei luoghi affollati e chiusi , come negozi, centri commerciali o quando si utilizzano i mezzi pubblici

è un ottimo mezzo di controllo per ridurre la diffusione del virus, perché da parte di quelli individui infetti che ancora non hanno sviluppato sintomi o asintomatici ed è , come negozi, centri commerciali può essere preso in considerazione l’utilizzo di mascherine facciali non mediche realizzate con vari tessuti , specialmente in caso di problemi di fornitura, assicurandosi di indossarle in modo corretto

, specialmente in caso di problemi di fornitura, assicurandosi di indossarle in modo corretto l’uso delle mascherine è solo una misura complementare e non sostituisce le altre misure preventive, come, il distanziamento sociale, l’igiene respiratoria (tossire o starnutire in un fazzoletto monouso o nella piega del gomito per evitare di trasmettere le goccioline agli altri), l’igiene delle mani e l’evitare di toccarsi con le mani il viso, il naso, gli occhi e la bocca

Le ultime disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 indicano che le mascherine:

devono essere obbligatoriamente indossate all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private (non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico) eccezione a tali obblighi, quando sia al chiuso che all’aperto, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, venga garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi

non sono soggetti all’obbligo di mascherina i bambini al di sotto dei sei anni , le persone con patologie o disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e chi li assiste/interagisce con loro

durante lo svolgimento dell’attività sportiva non è obbligatorio l’uso della mascherina

L’uso della mascherina deve essere accompagnato dalle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani), nell’attesa che vengano prodotti i primi vaccini contro il Coronavirus.

Non è utile indossare più mascherine chirurgiche sovrapposte. L’uso ragionato delle mascherine chirurgiche è importante per evitare inutili sprechi e creare situazioni di carenza delle stesse.

Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario l’utilizzo di mascherine certificate come dispositivi medici.

Quale mascherina indossare?

Migliori mascherine COVID di tessuto lavabile

Partiamo da una considerazione fondamentale: le mascherine in tessuto (anche quelle autoprodotte) non sono dispositivi medici né Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Questo tipo di mascherine non possono essere usate in ambiente ospedaliero o assistenziale poiché non soddisfano i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve ad ogni modo rispettare le norme sul distanziamento sociale e le altre indicazioni introdotte per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

Tali mascherine possono essere prodotte ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, secondo il quale il produttore deve garantire la sicurezza del prodotto. Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL.

Possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, fabbricate con materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata protezione e, allo stesso, garantendo comfort, traspirabilità, forma e aderenza adeguate, che permettano di coprire dal mento fino al di sopra del naso.

Se sai dilettarti con ago e filo puoi produrre da solo le cosiddette mascherine di comunità, con materiali comuni a basso costo (come scampoli di stoffa), che hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e anch’esse non sono soggette a particolari certificazioni.

Come per le mascherine in tessuto non devono essere considerate né dei dispositivi medici, né dispositivi di protezione individuale, ma solo una misura igienica funzionale alla riduzione della diffusione del virus SARS-COV-2, se usate correttamente e costantemente.

Se vuoi auto-produrre le tue mascherine, ti consiglio di seguire le linee guida sulla produzione della mascherine di comunità autoprodotte.

È possibile lavare le mascherine di comunità autoprodotte se realizzate materiali che resistono al lavaggio a 60 gradi, mentre le mascherine di comunità commerciali sono lavabili se indicato sulla confezione.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

Migliori mascherine chirurgiche COVID

Lo scopo delle mascherine chirurgiche è quello di evitare la contaminazione degli ambienti da parte di chi le indossa, fungendo da barriera fisica, limitando la trasmissione di agenti infettivi.

Sono dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i. e vengono generalmente utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc). Non rientrano nella categoria dei DPI.

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, con caratteristiche ben definite che vanno a soddisfare i requisiti di:

resistenza a schizzi liquidi

traspirabilità

efficienza di filtrazione batterica

pulizia da microbi

Nel caso in cui compaiano sintomi è necessario utilizzare le mascherine chirurgiche, che ricordo, sono certificate come dispositivi medici.

Vengono generalmente in confezioni da 50 pezzi, con prezzi intorno ai 15 – 25 €.

Le mascherine FFP

Le mascherine filtranti FFP (Filtering Face Piece) proteggono l’utilizzatore da polveri, fumi e nebbie di liquidi (aerosol) inalabili, ma non da vapore e gas. Una maschera filtrante di questo tipo copre naso e bocca ed è realizzata diversi materiali filtranti.

Questo tipo di mascherine rientra tra i cosiddetti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il sistema di classificazione riconosce tre classi di efficienza di filtrazione:

FFP1

FFP2

FFP3

Le maschere FFP2 e FFP3 proteggono dai virus, le FFP1 no.

Migliori mascherine COVID FFP1

Le mascherine FFP1 filtrano almeno l’80% delle particelle presenti nell’aria, fino a dimensioni di 0,6 μm; una particella di SARS-CoV-2 è circa 5 volte più piccola, per cui non sono adatte per proteggerci da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea.

Si tratta di dispositivi utilizzati generalmente come maschere antipolvere (bricolage e altri lavori) e non proteggono dal virus.

I produttori utilizzano elastici gialli per identificare questa tipologia.

Migliori mascherine COVID FFP2

Le mascherine FFP2 sono adatte filtrano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell’aria fino a dimensioni di 0,6 μm, usate ambienti di lavoro nei quali l’aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute.

Di norma sono riservate al personale sanitario impegnato in specifiche attività cliniche o determinati contesti lavorativi.

I produttori utilizzano elastici bianchi o blu per identificarla.

Migliori mascherine COVID FFP3

Le mascherine FFP3 offrono la massima protezione possibile, con una capacità filtrante di almeno il 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm.

Come per le FFP2, anche questa tipologia di mascherina è di solito utilizzata da personale sanitario impegnato in determinate attività cliniche o lavoratori impegnati in determinati contesti lavorativi.

I produttori utilizzano elastici rossi per identificarla.

