Nikon ha rilasciato la versione firmware 2.00 per la fotocamera mirrorless in formato FX (pieno formato) Nikon Z 8. Scopriamo insieme i dettagli

Nikon ha annunciato un importante aggiornamento per il firmware della Nikon Z 8 dal suo lancio e offre un miglioramento significativo nella ripresa di immagini fotografiche e video, grazie all’integrazione di funzioni avanzate già disponibili nella Nikon Z 9 e anche nella Nikon Z f.

Pensando ai fotografi di fauna selvatica, è stata aggiunta alle opzioni di rilevamento del soggetto AF, la funzione dedicata [Uccelli], aumentando le prestazioni di riconoscimento dei volatili in una varietà di sfondi ad alto contrasto, come foreste e montagne, e in vari stati, quindi in volo o appollaiati. Ciò per consentire agli utenti di produrre scatti estremamente nitidi in ogni situazione, anche con uccelli dall’aspetto difficile da identificare.

Nikon Z 8: annunciata la versione firmware 2.00

La versione firmware 2.00 per la Z 8 aggiunge la nuova funzionalità Auto Capture che introduce la ripresa automatica sia per le foto che per i video, preconfigurando i relativi criteri, inclusi il movimento, la distanza e il rilevamento dell’oggetto. Queste opzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme, a seconda delle esigenze dell’utente. Inoltre, la garanzia di ottenere foto ad alta risoluzione è ora possibile grazie alla nuova funzione di scatto con pixel shift, utilizzando un software dedicato per unire più file NEF (RAW). Ciò è ideale per catturare i più piccoli dettagli in soggetti con disegni complessi, come edifici e opere d’arte, con una resa fedele dei colori, delle trame e delle strutture del soggetto.

Inoltre, l’aggiornamento firmware offre un nuovo Picture Control dai toni ricchi dedicato al Ritratto. Sfruttando le ricche tonalità dei soggetti, permette di conservare i dettagli più interessanti, essenziali per la fotografia di ritratto.

Infatti, gli utenti possono ora assegnare ulteriori funzioni e operazioni al controllo personalizzato e avere la possibilità di uscire dallo zoom premendo a mezza corsa il pulsante di scatto, funzione che migliora l’usabilità generale della Nikon Z 8.