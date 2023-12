Il Natale con Canon si festeggia con il Merry Cashback, la promozione invernale valida fino al 15 gennaio 2024: scopriamo insieme i dettagli

Al via “Merry Cashback”, la campagna promozionale di Canon con le migliori offerte del brand per il Natale. Dal 1° dicembre al 15 gennaio 2024, acquistando presso i rivenditori autorizzati uno o più prodotti inclusi nella promozione, gli utenti potranno ottenere un rimborso fino a 550 euro.

L’iniziativa Canon va incontro alle esigenze di professionisti e appassionati di fotografia, che vogliono arricchire o completare la propria attrezzatura o che vogliono sorprendere i propri cari a Natale, regalando i prodotti innovativi e di alto livello tecnologico dell’inuguagliabile marchio giapponese.

Natale con Canon: ecco il Merry Cashback

Da non lasciarsi sfuggire i modelli del sistema EOS, a cominciare dalla top di gamma R3, la fotocamera mirrorless professionale dalle incredibili potenzialità. Con una velocità di scatto continuo fino a 30 fps è in grado di immortalare in maniera impeccabile i soggetti in movimento. Tra le mirrorless in promo anche EOS R10 ed EOS R8.

Inclusa nella promozione anche la videocamera EOS R5 C: perfetta per filmmaker e videomaker, permette di effettuare straordinarie riprese in 8K fino a 30 fps. E poi, anche EOS R6 Mark II, la fotocamera full-frame ideale per scattare ritratti e paesaggi a un livello superiore. E ancora, la rivoluzionaria videocamera per il vlogging all-in-one tascabile: la Powershot V10 completa di kit per content creator.

Non possono mancare gli obiettivi RF per perfezionare la propria dotazione tecnica. La scelta è tra un’ampia gamma di zoom professionali e versatili, teleobiettivi e obiettivi grandangolari che consentono di immortalare paesaggi, azioni, ritratti ed elementi architettonici, catturando tutti i dettagli in modo estremamente nitido.

Infine, in promozione anche imagePROGRAF PRO-1000, la stampante professionale che con un avanzato sistema inchiostri a 12 colori dona un’incredibile vitalità alle foto.

Il funzionamento della promozione “Merry Cashback” è semplice: ogni utente può chiedere il rimborso fino a un massimo di 5 articoli validi complessivi. I prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure come parte di un kit o in abbinata. In questo caso sarà possibile inviare una sola richiesta di rimborso. Per ottenere il cashback, dopo l’acquisto sarà sufficiente accedere all’area dedicata sul sito Canon e compilare l’apposito modulo caricando i dati richiesti. Le domande di rimborso devono essere inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2024.