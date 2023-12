The Boys 4: ecco il teaser ufficiale, viva l’anarchia

Lo abbiamo aspettato a lungo, ma finalmente è qui: dopo una lunga ed estenuante attesa, Amazon ha finalmente diffuso online il primo teaser ufficiale di The Boys 4 ed è già senza peli sulla lingua, mostrando un bagno di sangue, caos e pura anarchia nel conflitto tra Butcher e Patriota

Sembra incredibile, ma pare che il momento sia finalmente giunto. Amazon ha deciso di darci finalmente il primo sguardo al primo teaser ufficiale di The Boys 4. Le premesse promettono bene e mettono già in mostra i bagni di sangue, la violenza e il politicamente scorretto che hanno da sempre caratterizzato la serie supereroistica creata da Eric Kripke. The Boys è una delle migliori serie tv che Amazon abbia mai lanciato sulla propria piattaforma streaming, per cui poter finalmente vedere cosa ci aspetterà nella quarta stagione è una vera e propria goduria, sia per gli occhi che per il cuore. Finalmente possiamo vedere anche il personaggio di Jeffrey Dean Morgan, che a detta dell’interprete di Starlight, Erin Moriarty, avrà un ruolo centrale nella serie.

Scateniamo il caos nel primo teaser ufficiale di The Boys 4

Si parla di Roma, si parla della Grecia, si parla della caduta di un impero. Così ci introducono nel primo teaser della quarta stagione, dando prova di quanto il popolo sia capace di autodistruggersi. Questo è il messaggio che viene mandato in voice over, mentre ci mostrano tutte le vicende di Patriota insieme a suo figlio Ryan, dove possiamo fare anche la conoscenza della supereroina originale della serie interpretata da Valorie Curry (la Kara di Detroit Become Human). Mentre Butcher ci lancia la bomba: il personaggio di Jeffrey Dean Morgan sarà un grande alleato dei The Boys. Sapevamo già del suo arrivo, ma ora sappiamo anche il suo ruolo nella serie, e farà da supporto alla squadra di Butcher contro i super. Chissà quali sorprese ha in serbo per noi.

Non è ancora stata annunciata una data d’uscita ufficiale, ma ormai Amazon l’ha messo in chiaro: la quarta stagione di The Boys uscirà nel 2024. Considerando i tempi che tipicamente hanno impiegato, di norma dovrebbe uscire tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Siamo molto curiosi di scoprire come porteranno avanti questo conflitto tra le due faide con a capo Butcher e Patriota, e ancor di più siamo curiosi di scoprire cosa faranno Jeffrey Dean Morgan e Valorie Curry nella nuova stagione. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le grandi news dal mondo del cinema e delle serie tv!

