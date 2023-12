Decreto targhe storiche: finalmente al via!

Il decreto targhe storiche rappresenta un provvedimento che sta molto a cuore a tutti gli appassionati di auto d’epoca. Perché la targa non è solo un documento ma costituisce una parte fondamentale della storia del veicolo!

Gli appassionati di auto d’epoca sono da sempre famosi per la cura certosina con cui conservano i loro veicoli da collezione. A volte tuttavia capita che tutte queste attenzioni non bastino e, per svariati motivi, la targa debba essere sostituita con una nuova. Sino a poco tempo fa ciò costituiva un vero e proprio ‘dramma’: le targhe europee a bande azzurre mal si conciliano con le linee dei veicoli costruiti molti anni fa, magari predisposti per le famose targhe quadrate.

Naturalmente era già possibile richiedere una targa nuova, ma la sequenza alfanumerica originale sarebbe comunque andata persa, unitamente ai documenti del veicolo e ad una parte fondamentale della sua storia.

Decreto targhe storiche: ecco come funziona

Il 25 novembre è entrato in vigore il decreto attuativo n. 468, grazie al quale i proprietari di mezzi storici possono richiedere targhe e documenti analoghi agli originali. Questo decreto costituisce la norma attuativa della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che ha portato alla modifica dell’articolo 93 del Codice della Strada, consentendo una deroga per il rilascio di duplicati conformi all’originale dei documenti d’epoca. La normativa prevede tuttavia dei casi ben precisi in cui è possibile farne richiesta:

– Veicoli (Auto, moto e mezzi agricoli) già immatricolati in Italia e radiati d’ufficio (causa mancato pagamento del bollo), per esportazione, per ritiro su suolo privato (solo se eseguito entro il 26 aprile 2006), per demolizione (prima del 30 giugno 1998). I mezzi per i quali sono stati erogati incentivi statali alla rottamazione non possono beneficiare del decreto.

– Veicoli immatricolati in Italia e mai dismessi dalla circolazione, per i quali viene presentata richiesta di reimmatricolazione con targa storica.

– Veicoli privi di targhe e di documenti, che non risultino radiati né successivamente reimmatricolati in Italia.

– Veicoli vittima di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della targa stessa.

Prima fase di sperimentazione

Il decreto targhe storiche partirà inizialmente attraverso una prima fase di sperimentazione. Dal 27 novembre al 5 gennaio 2024 sarà possibile effettuare richiesta presso un numero limitato di uffici per l’immatricolazione (o reimmatricolazione) dei veicoli storici e da collezione, non soggetti all’obbligo di iscrizione al PRA. Terminato questo periodo di prova, a partire dall’8 gennaio del 2024, sarà possibile procedere presso gli uffici della motorizzazione civile, oppure attraverso gli sportelli telematici dell’automobilista.

Questo provvedimento rappresenta una ulteriore importante garanzia per la conservazione del patrimonio storico automobilistico italiano, riconosciuto in tutto il mondo per qualità e varietà. Un grande impegno portato avanti dall’ASI unitamente ai tantissimi appassionati che hanno sempre creduto nel valore storico culturale dei veicoli d’epoca e nella loro conservazione attiva.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori continuate a seguire le pagine di tuttotek.