Scopriamo insieme il secondo trailer di Prendi il Volo, il nuovissimo film, presto al cinema, dei creatori di Cattivissimo Me

Con l’arrivo della stagione fredda, sono tante le proposte cinematografiche per grandi e piccini che vi terranno compagnia. Una di queste è Prendi il Volo, il nuovissimo film di animazione che a dicembre sbarcherà nelle sale. La pellicola, di Illumination, è stata ideata dagli stessi creatori di altri lungometraggi d’animazione di grandissimo successo, come Cattivissimo Me, Minions e Sing. Viste queste premesse, le aspettative per questa nuova uscita sono altissime. Andiamo a scoprire qualcosa in più, anche grazie al nuovo trailer appena pubblicato.

Trama e cast | Prendi il Volo: ecco il secondo trailer ufficiale

Prendi il Volo racconta le vicende della famiglia Mallard, un simpatico gruppo di anatre che vivono in pace nel loro stagno, per la gioia e la tranquillità del padre Mack. Intrappolati in questa sicura ma noiosa routine, mamma Pam è decisa a mostrare ai propri figli Dax e Gwen che c’è tutto un mondo fuori dai loro confini. L’arrivo allo stagno di un gruppo di anatre migratorie e delle loro incredibili storie sarà la giusta scossa per convincere Mack ad intraprendere un viaggio familiare, che li porterà fino alla Jamaica tropicale, passando per New York City.

Il cast del film è formato da una serie di figure di spicco del panorama comico, a cominciare da Kumail Nanjiani, che, nella versione originale, presterà la voce a papà Mallard Mack; al suo fianco Elizabeth Banks nei panni di mamma Pam. Tra i doppiatori spunta il nome anche di Danny DeVito nei panni del burbero zio Dan. Prendi il Volo è diretto da Benjamin Renner, regista già candidato all’Oscar per il film Ernest e Celestine.

Trailer e data d’uscita

Oltre alla trama, possiamo capire qualcosa in più del film gustandoci il secondo trailer, appena uscito. Potremo infatti conoscere meglio la famiglia Mallard e avere un assaggio del loro intrepido viaggio, dal lago a loro caro, alla campagna, fino arrivare in città, affrontando molti ostacoli in compagnia di altri simpatici personaggi, che incontreranno lungo il loro cammino. Ricordiamo che Prendi il Volo uscirà nelle sale il 7 dicembre 2023; sarà un’ottima occasione per passare del tempo assieme a tutta la vostra famiglia. Ricordate di seguire tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite al cinema!

