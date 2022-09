Leica Q2 Dawn è l’edizione limitata firmata Seal

Leica Q2 Dawn è la nuova edizione limitata della fotocamera compatta firmata da Seal, artista e cantante ultimo vincitore dei Grammy Award 2022

La speciale edizione limitata Leica Q2 “Dawn” by Seal rende omaggio ai testi pieni di sentimento delle canzoni dell’artista. Il set fotografico in edizione speciale celebra la connessione umana nell’arte di fare una fotografia, giocando con la luce sui soggetti di un’inquadratura, mentre l’artista dietro l’obiettivo visualizza prospettive uniche. L’accattivante rivestimento in tessuto intrecciato giapponese della Leica Q2 “Dawn” by Seal è realizzato per garantire che ciascuna delle 500 fotocamere dell’edizione sia inequivocabilmente unica.

Seal fotografa con obiettivi luminosi in condizioni di luce naturale. In sintonia con la sua musica, la fotografie evocano emozioni, illuminando la bellezza e l’umanità del momento, in linea con la filosofia estetica del set in edizione limitata.

Leica Q2 Dawn by Seal: quando arte, musica e fotografia si incontrano

L’accessorio alla moda che completa la Q2 “Dawn” by Seal, che è anche una dichiarazione da portare addosso, è un’esclusiva sciarpa disegnata dall’artista multimediale Annina Roescheisen. L’artista interpreta il messaggio di Seal con i versi dei testi delle sue canzoni, scritti con elementi dorati su fondo nero. La sua applicazione artistica del testo “You became the light on the dark side of me” della canzone Kiss from a Rose, e altri versi scritti a mano dall’inesauribile repertorio di Seal, rendono questo capo di abbigliamento il simbolo di un atteggiamento nei confronti della vita che si caratterizza per la musica, l’emozione e la passione. Conosciuto come marchio di abbigliamento tradizionale e di alta qualità, apprezzato per la competenza artigianale e l’amore per i dettagli, rag & bone è l’etichetta di moda di New York che ha prodotto l’esclusiva sciarpa.

Oltre all’esclusiva sciarpa disegnata da Annina Roescheisen, che riporta i testi delle canzoni di Seal, un cinghiolo in corda completa il set. L’elegante cinghietta è decorata con il testo scritto a mano “You became the light on the dark side of me”, tratto dalla canzone Kiss from a Rose. Seal è stato premiato con tre Grammy Awards per la canzone nel 1996; inoltre ha raggiunto il numero 1 nella Billboard Hot 100 Charts negli Stati Uniti. Oltre al tessuto iridescente prodotto dal tradizionale marchio giapponese Hosoo, la Q2 “Dawn” by Seal presenta un logo Leica nero, la firma di Seal incisa sul vetro del display e un numero di edizione da 001 a 500.

Ben Staley e Seal condividono un amore per la fotografia Leica: le immagini scattate dal regista e cineasta Ben Staley raccontano storie delicate e intense. Ne nascono esperienze che entrano sotto la pelle: l’incontro con Seal e la Leica Q2 “Dawn” by Seal continua questa esplorazione artistica.