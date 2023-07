Fujifilm presenta INSTAX SQUARE SQ40, Look classico anche nel formato Square, Scopriamone i dettagli nella news

FUJIFILM Europe GmbH, Imaging Division, presenta la sua nuova fotocamera istantanea INSTAX SQUARE SQ40, dal design rétro e il formato di stampa quadrato più ampio, è dotata della funzione di esposizione automatica e della modalità selfie per autoscatti più veloci e facili

Fujifilm presenta INSTAX SQUARE SQ40

La famiglia di fotocamere istantanee SQUARE si ingrandisce con l’arrivo di INSTAX SQUARE SQ40, pensata per chi ama un corpo dai profili classici e dal cuore tecnologico. È dotata della funzione di esposizione automatica per rilevare automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante dell’otturatore, ottimizzando la velocità di quest’ultimo e la potenza del flash in base alla scena. Ciò permette anche ai meno esperti nell’utilizzo di fotocamere istantanee INSTAX di produrre foto di alta qualità, regolate automaticamente, indipendentemente dalle condizioni interne o esterne. Inoltre, con la Modalità selfie si possono scattare, facilmente e comodamente, autoritratti e primi piani, ruotando l’obiettivo dopo aver acceso SQ40. Shin Udono, Senior Vice President, Imaging Solutions, FUJIFILM Europe, ha dichiarato:

I consumatori adorano la nostra fotocamera istantanea INSTAX mini 40 dalle linee classiche, quindi espandere la linea con un’altra fotocamera istantanea dal look classico, ma di formato SQUARE, aveva senso, I fan di INSTAX, e non solo, con SQ40 possono da oggi anche godersi le proprie immagini riprodotte su una pellicola istantanea di formato più ampio.

Il design classico di SQ40, il formato quadrato senza tempo, è ciò che la caratterizza: stile deciso che invita chi la possiede a sfoggiare il proprio. Da qui il claim ideato per questo nuovo modello “Cattura la tua vera essenza” con INSTAX SQ40. Solitamente, infatti, alla moda è affidato il compito di esprimere il nostro gusto, tuttavia oggi possiamo affermare che ogni prodotto presenta un’opportunità di dichiarazione del proprio stile. Ed è esattamente quello che la nuova INSTAX SQ40 invita a fare, raccontare di sè attraverso ogni scatto. FUJIFILM INSTAX SQUARE SQ40 sarà disponibile da fine giugno 2023 al prezzo suggerito al pubblico di 149,99 EUR iva inclusa.

E voi la comprerete? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK!