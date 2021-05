Nintendo: Chris Meledandri di Illumination Entertainment entra nel consiglio di amministrazione

Da Cattivissimo Me alla grandissima N: Chris Meledandri di Illumination Entertainment entra nel consiglio di amministrazione di Nintendo

In una notizia che ci ha portato a controllare se il nostro calendario non fosse avanti di cinque settimane, dallo stellare rapporto finanziario di Nintendo è emerso anche che nel consiglio di amministrazione è entrato a far parte il californiano Chris Meledandri, fondatore e capo di Illumination Entertainment. Per chi di voi non avesse familiarità con il nome dell’ex animatore di Blue Sky Studios, si tratta del produttore di Cattivissimo Me. Meledandri, come parte del patto tra Universal e la Grande N da cui è nato Super Nintendo World, si occuperà anche del film di Super Mario.

Illumination Entertainment e Nintendo: il ruolo di Chris Meledandri

La decisione di Nintendo di muoversi più apertamente nella cultura popolare mainstream è il fulcro del coinvolgimento di Chris Meledandri, e il film d’animazione di Illumination Entertainment previsto per il prossimo anno nelle sale è il primo passo. L’ingresso dell’animatore tra i dirigenti del colosso di Kyoto sarà approvato solo durante il colloquio con gli investitori del prossimo mese. Il ruolo formale scelto per questa nuova leva occidentale è quello di “Direttore esterno”. Come dettaglio, rispetto agli introiti astronomici di cui abbiamo appena parlato, è piccolo ma interessante.

Questo inaspettato annuncio giunge in luce dei recenti commenti del presidente Shuntaro Furukawa circa i progetti di animazione al di fuori di Mario. Il progetto è nato dalla brutale onestà con cui Meledandri si è aperto a Shigeru Miyamoto circa i propri fallimenti passati. La sincerità gli è valsa una fiducia apparentemente ripagata con un film dal progresso promettente, se ora un americano fa parte del consiglio di amministrazione della compagnia nipponica più tradizionalista al mondo. Una cosa è sicura: la situazione cross-mediatica della Grande N ha ora tutta la nostra più completa attenzione.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa svolta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.