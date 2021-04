FUJIFILM sponsor del World Report Award

FUJIFILM sostiene l’undicesima edizione del WORLD REPORT AWARD, il concorso internazionale di fotografia promosso dal Festival della Fotografia Etica

Il Festival della Fotografia Etica e FUJIFILM Italia presentano la nuova edizione del World Report Award, un concorso che, apprezzato anche a livello internazionale, tratteggia da undici anni “un grande affresco sulle storie del Pianeta, sui grandi cambiamenti e sulle vicende umane, intime e personali.”

Il World Report Award chiama a raccolta fotografi, italiani e stranieri, professionisti e non del fotogiornalismo, per narrare l’uomo, con le sue vicende pubbliche e private, le sue piccole e grandi storie e di conseguenza i fenomeni sociali, i costumi, le civiltà, le grandi tragedie e le piccole gioie quotidiane, i cambiamenti e l’immutabilità.

FUJIFILM Italia, in qualità di Award Sponsor, promuove e sostiene anche questa undicesima edizione; è un impegno per avvalorare la centralità della fotografia oggi, per la sua capacità di raccontare la collettività e la realtà che ci circonda, grazie al suo linguaggio diretto che diventa altresì uno sprone per porsi in modo critico davanti ai fatti della vita.

FUJIFILM nuovamente sponsor del World Report Award

Pertanto, Fujifilm invita a partecipare al WRA per essere riconosciuti autori delle vicende del Mondo da una giuria internazionale di esperti. La valutazione della giuria si basa sul valore attribuito alla capacità del fotografo di costruire un percorso narrativo ed emozionale, sviluppato attraverso la sequenza delle immagini. L’ambito dei progetti deve essere quello del fotoreportage sociale e/o documentaristico. Le storie possono essere progetti a lungo temine, ma anche brevi reportage raccontati in pochi ma impattanti scatti. Ciascun reportage presentato potrà essere composto da fotografie a colori o in bianco e nero e necessariamente si dovrà produrre un racconto coerente con un tema unificatore.

Inoltre, i vincitori si aggiudicheranno sia premi in denaro sia attrezzature fotografiche: FUJIFILM mette a disposizione dei vincitori le sue mirrorless di alta gamma.

Quest’anno poi, in modo particolare, il WRA si pone l’obiettivo di dare valore alla comunità fotografica e creare un network professionale di eccellenza. Per tale motivo è stato introdotto il nuovo programma “The Spotlight photographers meet the Masters”: i primi 3 classificati della categoria Master Award si riuniranno con i finalisti della sezione Spotlight in approfondimenti della durata di 3 ore. Nel programma verranno coinvolti i primi 15 classificati della sezione Spotlight.

World Report Award: tutte le categorie

Questa edizione del World Report Award, che si conclude il 17 maggio 2021 prevede quattro categorie in cui concorrere, ossia: