Natale: i consigli di film e serie TV della redazione di tuttoteK

Natale edizione 2022 è ormai alle porte, quindi i regali sono già stati fatti e gran parte delle persone si apprestano nei preparativi di pranzi e cene con amici e parenti. Proprio in questo contesto di famiglia e calore, la redazione della sezione cinema e serie TV di tuttoteK vuole augurare ai suoi lettori delle speciali vacanze natalizie regalando il consiglio di una serie TV o film del cuore.

Il film o la serie TV del cuore è quel titolo che con gli anni che passano ci rimane sempre in mente, ci scalda nei momenti più difficili e ci ricorda il Natale anche a ferragosto. Abbiamo deciso come redazione di condividere questi titoli con voi, sperando che vi possano portare il buon umore, strappare un sorriso e magari anche un bel rewatch in compagnia.

Natale: consigli di flim e serie TV secondo la redazione di tuttoTek

Alessandro consiglia Balto

Sinossi: Balto è un cane orfano alla nascita per metà husky e metà lupo, che sogna di diventare un cane da slitta. Purtroppo per le sue origini gli è difficile realizzare il suo sogno, fino a quando un’epidemia di difertite colpisce la sua cittadina e Balto di trasformerà in un eroe.

Motivazione: un grande classico di animazione che davano sempre nel periodo di Natale fin quando ero bambino e che è sempre perfetto per il periodo. Ah, il primo film, mi raccomando!

Christian consiglia Fantaghirò

Sinossi: Fantaghirò è una principessa che per salvare il suo amato Romualdo, intrapende un viaggio fantastico in cui incorre in molti pericoli, ma incontra anche nuovi amici che la aiutano a ritrovare la via di casa.

Motivazione: non sarà natalizio, ma è quella serie che trasmettono sempre nelle vacanze di Natale e mi ricorda la mia infanzia e adolescenza.

Giulia consiglia Il gobbo di Notre Dame

Sinossi: Quasimodo è il deforme campanaro della cattedrale di Notre-Dame in costante lotta per farsi accettare nella società. In questa storia che mescola dramma e forti emozioni, anche lui avrà la sua rivincita.

Motivazione: è pura nostaglia ed è anche un ottimo modo per avvicinarsi al classico di Victor Hugo.

Gabriele consiglia Nightmare before Christmas

Sinossi: Jack Skeletron è re delle zucche della Città di Halloween, dove tutto ruota attorno al 31 ottobre. Un giorno decide di dare una svolta alla sua vita per capire cos’è il Natale e farlo capire anche agli altri abitanti.

Motivazione: un cult senza tempo che, oltre alla realizzazione magistrale, affronta con molta leggerezza il tema dell’incontro tra culture diverse

Danilo consiglia Edward Mani di forbice

Sinossi: Tutto ha inizio quando un’anziana signora alla sua nipotina la storia di Edward Mani di Forbice, un ragazzo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani. Il suo inventore era uno scienziato molto determinato, morto poco prima di poter completare Edward…

Motivazione: una storia senza tempo, molto natalizia, che non necessita ulteriori presentazioni.

Erica consiglia L’amica geniale

Sinossi: Il racconto degli incontri e degli scontri della vita di Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, attraverso i decenni di un’Italia che cambia. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante.

Motivazione: la scena che più mi ha colpito si svolge proprio nel periodo di Natale e Capodanno. La scelgo anche perché è forse una delle serie più intimiste che abbia mai visto; mostra uno spaccato crudo, ma reale dell’Italia di qualche anno fa e racconta in maniera egregia il mondo femminile, nelle diverse età della vita.

Rosy consiglia Hawkeye

Sinossi: Clint Barton e Kate Bishop scoccano una serie di frecce e, quando la situazione viene ribaltata, cercano di evitare a tutti i costi di diventare loro stessi il bersaglio.

Motivazione: bellissima serie TV del 2021, tra le migliori dell’universo Marvel e che è arrivata con l’episodio conslusivo della prima stagione proprio nel Natale 2022 su Disney Plus.

Eva consiglia Cantando sotto la pioggia

Sinossi: Alla fine degli anni venti un celebre attore del cinema muto viene scritturato per recitare in un film parlato, ma durante la sua realizzazione emergono numerose rivalità tra i protagonisti e anche grandi risate.

Motivazione: film della mia infanzia, custodito ancora gelosamente in VHS, adatto a Natale ma anche a Ferragosto, perché è un po’ come il nero che sta bene con tutto.

Ilaria consiglia The family Man

Sinossi: Una mattina di Natale un ricco scapolo di Manhattan si sveglia nella vita parallela che avrebbe vissuto se fosse rimasto insieme alla ragazza lasciata tredici anni prima per perseguire una carriera di successo. Superato il trauma iniziale per la perdita di tutto ciò che conosce, l’uomo inizia a dare valore a quel che la realtà parallela gli offre.

Motivazione: un classicone e presente su Netflix, quindi perfetto per rivedere sempre sotto Natale.

Cosa ne pensate dei nostri gusti? Qual è la vostra serie TV o il vostro film natalizio preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, auguriamo a tutti un sereno Natale.

