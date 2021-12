Finalmente siamo arrivati all’attesissimo finale di questa prima stagione di Hawkeye, ci troviamo davanti un episodio ricco, che dosa perfettamente azione, umorismo e drammaticità e finalmente l’intreccio diventa chiaro

TITOLO ORIGINALE: Hawkeye. GENERE: Miniserie TV. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James, Alaqua Cox, Florence Pugh, Vincent D’Onofrio. DURATA EPISODI: 45 minuti. PROUZIONE: Marvel Studios. USCITA: 24 novembre 2021 su Disney+.

È disponibile su Disney+ l’ultimo, entusiasmante episodio di Hawkeye di cui vi proponiamo la recensione. Hawkeye è una serie che non aggiunge né toglie nulla alla restante parte del Marvel Cinematic Universe, infatti sembra che il suo unico scopo sia presentare o approfondire personaggi che serviranno per futuri progetti.

Si tratta comunque di una serie molto coinvolgente e malgrado l’ultimo episodio duri quasi un’ora, questo tempo sembra sempre troppo stretto per contenere tutte le emozioni che l’intreccio crea negli spettatori.

Situazione presente| Recensione Hawkeye: episodio 6 – Buon Natale a me!

Siamo alla resa dei conti, dove tutti i nodi vengono al pettine e il vero villain di tutta la vicenda fa il suo ingresso trionfante: dietro tutti gli eventi c’è Wilson Fisk, detto anche Kingpin. Si era già intravisto alla fine dello scorso episodio, ma in questo viene spiegato meglio qual è il suo ruolo in tutta la vicenda.

Scopriamo che Eleonor lavora per Fisk da per saldare un debito che il defunto marito aveva con lui. Ora però vuole uscirne e rivela di avere le copie di tutti i suoi loschi affari, ed è pronta a incastrarlo se non la lascerà andare. L’uomo giura che provvederà presto alla situazione.

Ora che Kate e Clint sanno di Eleanor, i due si preparano per il gran finale, che si svolgerà al Bishop Christmas Party. Proprio mentre Kate e Clint si preparano, Kate rivela a Clint il motivo per cui ha fin dall’inizio preso a modello proprio Occhio di Falco: ciò che lo rende speciale, è che si tratta di un personaggio che apparentemente non ha alcun grande super potere, ma che è dotato di un coraggio e di un eroismo spropositati ed è per questo che è in grado di essere un grande esempio.

E poi c’è Yelena, alla ricerca di vendetta dopo aver perso Natasha Romanoff, e, a suo parere, il responsabile per questa perdita è lo stesso Occhio di Falco.

Gli ingredienti principali di quest’ultimo episodio sono proprio l’azione ed i combattimenti, che erano stati messi momentaneamente da parte nelle due puntate precedenti. In quest’ultimo episodio possiamo gustarci tanti scontri, che vengono ben coreografati, arricchiti di situazioni umoristiche, ed anche di qualche aspetto drammatico. Il carico, sotto questo punto di vista, viene offerto da Maya, che troverà delle motivazioni diverse proprio sul finale, che la porteranno a combattere contro i suoi stessi alleati.

Perché è stato un mix vincente| Recensione Hawkeye: episodio 6 – Buon Natale a me!

A contornare il tutto c’è una bella atmosfera natalizia, inusuale per i contenuti così supereroistici del Marvel Cinematic Universe, infatti sembra che nei vari prodotti gli eventi si svolgano sempre in periodi dell’anno non precisati, tuttavia tale atmosfera riesce ad essere efficace, e ad accompagnare gli appassionati in un finale di stagione che, alla fine, è all’altezza delle aspettative e lascia aperto uno spiraglio per nuove produzioni per una seconda stagione dello stesso show.

Alla fine l’intreccio è stato ben spiegato ed esposto veramente in modo magistrale senza ingarbugliare troppo la trama. L’unica nota poco chiara è Yelena. Lei dichiara di essere stata assoldata da Kingpin, ma noi spettatori che siamo a conoscenza della scena post-credit di Black Widow sappiamo che c’è dell’altro, quindi qual è la verità?

