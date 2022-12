High on Life: le migliori impostazioni per alzare gli FPS

In questa guida vi aiuteremo a trovare le impostazioni migliori per ottenere dei buoni FPS su High On Life, il folle sparatutto di Squanch Games

Se siete dei fan di Rick and Morty di sicuro conoscerete già High on Life. Questo folle sparatutto targato Squanch Games è disponibile da qualche settimana e col tempo sta facendo sempre più successo. Nonostante l’aspetto cartoonesco però il gioco non è così leggero e alcune persone potrebbero avere difficoltà ad ottenere delle buone performance su PC. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, in modo da aiutarvi a trovare le migliori impostazioni per High on Life.

Requisiti di Sistema – High on Life: le migliori impostazioni

Prima di iniziare a parlare delle impostazioni migliori da utilizzare è fondamentale dare un’occhiata ai requisiti di sistema di High On Life. Infatti, se non riuscite a rispettare neppure i requisiti minimi, potreste avere delle difficoltà a giocare nonostante i nostri consigli. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema di High on Life:

Requisiti Minimi Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5-4430K da 3 GHz 8GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) / AMD Radeon R9 290x (4GB) Almeno 50GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti Consigliati Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5-6402p CPU da 2.8 GHz / AMD Ryzen 5 2600 da 3.4 GHz 8GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB) / AMD RX 5600 XT (6GB) Almeno 50GB di spazio libero sull’HDD



Settings Video – High on Life: le migliori impostazioni

Per prima cosa iniziamo parlando delle impostazioni video base. Le opzioni che avrete a disposizione in questa schermata vi permetteranno di modificare elementi come risoluzione e V-sync, e di conseguenza sono molto importanti per determinare le performance del gioco. Inoltre potrete anche modificare anche alcuni effetti visivi secondo le vostre preferenze. Qui sotto potrete trovare le nostre impostazioni video consigliate:

Modalità finestra: Finestra a schermo intero

Risoluzione: 1920x1080p

V-Sync: disattivato

Motion Blur: Come preferite

Gamma: 110 (Come preferite)

Settings Avanzati – High on Life: le migliori impostazioni

Adesso è il momento di passare alle impostazioni avanzate. Le opzioni di cui disporrete in questa schermata vi consentiranno di modificare un gran numero di elementi che andranno ad influenzare sensibilmente le performance del gioco. Ovviamente abbassando le qualità di questi elementi il gioco risulterà meno bello da vedere, ma purtroppo questo è il prezzo da pagare per ottenere dei buoni FPS. Di seguito potrete trovare le nostre impostazioni avanzate consigliate:

Distanza di rendering: medio-bassa

Qualità anti-aliasing: bassa

Qualità ombre: medio-bassa

Post-processing: medio-basso

Qualità delle texture: media

Effetti: medio-bassi

Qualità del fogliame: bassa

Qualità mesh: bassa

Pronti al decollo

Queste sono le migliori impostazioni da utilizzare per avere delle buone performance su High on Life. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e diventare i cacciatori di taglie spaziali più famosi e folli dell’universo. Il nostro articolo finisce qui ma, se volete saperne di più sul gioco, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro sito, dove troverete tante altre guide dedicate ad High on Life.

High on Life è disponibile ora per PC, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.