L‘ultima serie tv originale di Amazon Prime Video ha conquistato il cuore di molti fan, ma uno dei personaggi più enigmatici, criptici e affascinanti del mondo di Hazbin Hotel è Alastor

Abbiamo già parlato di quanto abbiamo amato alla follia Hazbin Hotel, lo potete notare nella nostra recensione. Questa serie animata ci ha letteralmente fatto innamorare e, da quello che abbiamo visto in giro, dalle reazioni della critica e del pubblico, siamo sicuri che anche voi abbiate amato molto questa serie animata e dobbiamo ringraziare quel genio di Vivienne Medrano. Non c’è da stupirsi, perché questa serie è piena zeppa di personaggi molto interessanti in cui, a seconda delle nostre esperienze di vita, ci possiamo rivedere. Ma c’è un personaggio in particolare che ha attirato la nostra attenzione e su cui abbiamo molte domande senza risposta, ma proviamo a rispondere con delle teorie. La domanda di oggi riguardo Hazbin Hotel è una sola: chi è realmente Alastor?

Chi era prima di morire? | Hazbin Hotel: chi è Alastor?

Attenendoci sempre a quanto rilasciato da Vivienne Medrano durante delle interviste (ma anche da quello che si vede all’interno della serie), Alastor era una star della radio. Aveva una propria emittente radiofonica ed è morto nel 1933. Da quello che siamo riusciti a capire, oltre a essere una star molto popolare e molto seguita dagli appassionati delle comunicazioni radio e dei podcast, Alastor era un serial killer. Questo sarebbe il motivo per cui Alastor sarebbe finito all’inferno, per avere la passione di uccidere oltre a quella di trasmettere delle comunicazioni tramite l’utilizzo dell’emittente radiofonica. Ma ora, parlando della sua natura demoniaca, perché proprio il cervo?

Collegandoci al fatto che Alastor avesse la passione dell’uccidere le persone per proprio piacimento, l’uomo aveva necessariamente bisogno di un luogo in cui nascondere i cadaveri. Quale posto era il più adatto per nascondere dei cadaveri per far sì che la polizia non venisse a scoprire chi fosse il responsabile di tutti quegli omicidi? Alastor nascondeva i corpi delle sue vittime in un campo di caccia al cervo. Nessuno si recava sul posto, fatta eccezione per i cacciatori, che comunque erano occupati a cacciare la loro preda. Un giorno, però, le cose andarono tremendamente storte. Alastor infatti, mentre stava per seppellire un cadavere, fu scambiato per un cervo da un cacciatore. Il cacciatore gli sparò dritto sulla fronte ed è così che Alastor finì per andare all’inferno.

Dove è stato? | Hazbin Hotel: chi è Alastor?

Come abbiamo già detto prima, Alastor è un personaggio enigmatico e misterioso, forse il più misterioso dell’intera serie tv. Se, infatti, sugli altri personaggi veniamo a sapere tutto del loro passato e come hanno venduto la loro anima alla persona sbagliata, al contrario, di Alastor non sappiamo quasi nulla. Sappiamo solo che Alastor è uno degli Overlord dell’Inferno e che, secondo quanto affermato dalla creatrice della serie, Alastor sia un Wendigo. Come vediamo in alcune scene, infatti, Alastor ha le corna da cervo e in altre lo vediamo cibarsi dei suoi simili. Secondo la leggenda del Wendigo, chi si ciba dei suoi stessi simili diventa la famosa creatura del folklore.

Non sappiamo, però, perché Alastor sia scomparso. Nella serie ci ripetono continuamente che Alastor non si è fatto vedere per ben 7 anni. Dove è stato? Cosa ha fatto per tutto quel lasso di tempo? Questo non ci è dato saperlo. A parte la sua indole superba da un uomo con un ego smisurato che ci fa strappare la risata in alcune gag comiche, questa cosa non è da sottovalutare. In quei 7 anni ha fatto sicuramente qualcosa, qualcosa che potrebbe portare a delle conseguenze che cambieranno le sorti dei personaggi a partire dalla seconda stagione in poi.

A chi ha venduto l’anima? | Hazbin Hotel: chi è Alastor?

Questo è il punto più importante di questa analisi del personaggio. In uno degli episodi, precisamente nell’episodio 5, veniamo a scoprire, grazie al personaggio di Husk, che Alastor ha venduto l’anima a qualcuno. Ora, però, poniamoci la domanda più importante di tutta questa questione: a chi ha venduto l’anima? Innanzitutto, teniamo conto che Alastor è uno dei personaggi non solo più potenti della serie animata, ma anche uno dei più scaltri. Ingannarlo è molto difficile, e lo è ancora di più batterlo, quindi farci questa domanda ci sembra più che lecita: chi si è impadronito dell’anima di Alastor? In realtà, abbiamo varie teorie. Per rispondere a questa domanda, analizziamo il mito cristiano. Analizzando per bene sia il personaggio, troviamo molte similitudini con il personaggio della demonologia cristiana, ovvero il carceriere dell’Inferno.

Il carceriere dell’Inferno, inoltre, sarebbe l’esecutore di Lucifero. Come vediamo nella serie, però, Alastor non ha niente a che fare con Lucifero, quindi a chi potrebbe aver venduto l’anima? C’è una teoria molto popolare sul web secondo la quale Alastor avrebbe venduto l’anima a Lilith. Sarebbe davvero una bella mossa se fosse così, visto che nella demonologia Lilith è la moglie del Diavolo. Se il patto per l’anima di Alastor l’abbia fatto davvero lei, allora probabilmente Lilith ha mandato Alastor a proteggere sua figlia Charlie in quanto suo esecutore. Ma come abbiamo visto, Alastor ha fatto un patto con Charlie e questo potrebbe giocare a suo favore. Fare un patto con sua figlia potrebbe liberarlo dal patto fatto con Lilith e quindi renderlo molto più potente e quindi più pericoloso.

Un uomo misterioso

Quello che rende Alastor uno dei personaggi più affascinanti del mondo di Hazbin Hotel è proprio l’alone di mistero che gira intorno a lui. Nella serie lo vediamo fare cose strabilianti e che ci fanno rimanere a bocca aperta, aldilà il suo modo spietato e sadico di uccidere. Alastor ha tanto carisma, un carisma che l’ha portato ad essere amato, rispettato e anche temuto da tutti i personaggi all’interno dell’universo. Non solo, è anche un vantaggio per noi, perché ammettiamolo, ogni volta che lo vediamo in scena è una vera goduria. Con quello che abbiamo visto all’interno della serie, sappiamo di per certo che Alastor ha un grande potenziale e che sarà uno dei personaggi centrali dalla prossima stagione in poi. Vedremo cosa succederà e cosa ha in mente Vivienne Medrano per lui.

Voi cosa ne pensate? Vi piace il personaggio di Alastor? Diteci la vostra nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali dal mondo del cinema e tanto altro!

