ASUS Republic of Gamers ha ufficialmente presentato i nuovi modelli Zephyrus G14 e G16

Oggi, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato con entusiasmo il lancio dei nuovi modelli Zephyrus G14 e Zephyrus G16 2024, rappresentanti gli ultimi aggiornamenti di una prestigiosa linea di laptop da gioco estremamente potenti e sottili

Caratterizzati da un nuovissimo telaio in alluminio lavorato con precisione tramite CNC e un’illuminazione personalizzabile denominata Slash Lighting, questi dispositivi presentano processori all’avanguardia con accelerazione AI di Intel o AMD, insieme a GPU della serie 40 di NVIDIA che promettono di portare giocatori e creatori a nuovi livelli di prestazioni.

Entrambi i modelli Zephyrus G14 e G16 sono dotati di ROG Nebula Display, pannelli OLED noti per la loro straordinaria precisione dei colori e la compatibilità con G-SYNC per offrire esperienze di gioco immersive. Il sistema di raffreddamento ultraportatile sfrutta tecnologie avanzate, tra cui la presenza di tre ventole, l’utilizzo di metallo liquido e camere di vapore su alcuni modelli, garantendo una dissipazione del calore efficiente nonostante il design sottile e portatile di Zephyrus G14 e G16.

I nuovi modelli di ASUS Republic of Gamers presentano un design completamente rinnovato con un telaio in alluminio lavorato a CNC, offrendo una combinazione ottimale di leggerezza, rigidità strutturale e spazio aggiuntivo. Questo design permette una tastiera edge-to-edge, altoparlanti più grandi e potenti con una risposta dei bassi fino a 100 Hz.

Gli altoparlanti sono cresciuti del 25% rispetto alla generazione precedente, con un aumento del volume del 47%, garantendo un’esperienza audio coinvolgente. I modelli sono ulteriormente migliorati con keycaps individuali più grandi e un touchpad più ampio.

Il sistema di illuminazione a LED sul coperchio, chiamato Slash Lighting, segue una diagonale animata, offrendo la possibilità di personalizzare un modello unico. Lo Zephyrus G14 ha uno spessore di 1,59 cm e pesa solo 1,5 kg, mentre lo Zephyrus G16 ha uno spessore di 1,49 cm e un peso di 1,85 kg, ridefinendo il concetto di portatili da gioco sottili e leggeri.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con processori all’avanguardia, come l’AMD Ryzen serie 8000 per lo Zephyrus G14 e l’Intel Core Ultra 9 185H per lo Zephyrus G16. Le GPU NVIDIA GeForce RTX offrono funzionalità avanzate come DLSS 3.5, Frame Generation e Ray Reconstruction per migliorare immagini e reattività nei giochi più impegnativi.

Inoltre, entrambi i modelli presentano i primi pannelli OLED per laptop da gioco ROG, con risoluzioni e frequenze di aggiornamento impressionanti. Il sistema di raffreddamento è altamente efficiente, con ventole di seconda generazione, metallo liquido sulla CPU e soluzioni avanzate come la tecnologia Tri-fan e camere di vapore personalizzate.

Infine, lo Zephyrus G14 è disponibile per il pre-ordine a partire dal 16 febbraio 2024 con un prezzo consigliato al pubblico di 2.199 €, mentre lo Zephyrus G16 è già disponibile all’acquisto a partire da 2.349 € su ASUS eShop, con ulteriori disponibilità previste presso ASUS Gold Store, Amazon e Mediaworld.

