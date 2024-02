Il prezzo della Zeekr X è diminuito in Olanda e in Svezia

Zeekr, una delle case automobilistiche cinesi emergenti, è da poco arrivata in Europa e ha debuttato in Olanda e in Svezia: proprio per questi paesi ha voluto diminuire il prezzo della Zeekr X

Il mondo delle auto elettriche sta spopolando il mercato dei motori. Inoltre, come aveva detto Elon Musk, le auto cinesi sono il futuro, e la Zeekr è una di quelle aziende cinesi. Con questa “moda” della guerra dei prezzi sulle auto elettriche che molte case automobilistiche hanno voluto portare avanti, anche la Zeekr ha voluto seguire questa strada, lottando contro la concorrenza mettendo degli sconti molto interessanti per il nostro continente. L’abbasso di prezzo è sulla Zeekr X in particolare e la notizia di questo ritocco al listino è arrivata all’interno di un comunicato che riguarda una promozione dedicata alle sue autovetture.

Il nuovo prezzo della Zeekr X

Come sappiamo già, il modello della Zeekr X è offerto nelle seguenti due versioni: Zeekr X Long Range e Zeekr X Privilege. In precedenza il costo era, rispettivamente, di 44.990 euro e 49.490 euro. Ora, invece, quanto costa ciascuno di loro? Secondo il nuovo listino, la Long Range ora costa 42.490 euro, mentre la Privilege ora è sui 47.490 euro. Non c’è stato alcun cambiamento, invece, per la Zeekr 001. Nel 2024 la Zeetr X dovrebbe arrivare anche in Germania, ma l’azienda non ha ancora dato il via ufficiale alle vendite. Si parla di un periodo compreso tra aprile e giugno 2024 (forse è per questo che non hanno ancora dato il via libera, per adeguare i prezzi al mercato della Germania).

Ricordiamo che la Zeekr X Long Range è offerta con un singolo motore elettrico da 200 kW con 343 Nm di coppia. La trazione è posteriore. Parlando invece delle prestazioni, quest’auto passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Il propulsore è alimentato da una batteria da 69 kWh con celle NCM (nichel-manganese-cobalto) di CATL. Zeekr parla di una percorrenza di 440 km secondo il ciclo WLTP. Il modello Privilege, invece, propone un doppio motore elettrico e, quindi, la trazione integrale. Complessivamente, a disposizione ci sono 315 kW con 543 Nm di coppia e per passare da 0 a 100 km/h ci impiega 3,8 secondi. La capacità della batteria non cambia ma la percorrenza scende a 400 km. Per entrambe le versioni la velocità massima è di 180 km/h.

Che ne pensate? L'abbasso del prezzo della Zeekr X vi basta per comprarla?