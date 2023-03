Recensione LOL 3: la terza stagione

LOL 3: chi ride è fuori è giunto su Amazon Prime Video con i suoi primi quattro episodi: scopriamo insieme come sta andando questa terza stagione nella nostra recensione

Uno degli show on demand più attesi degli ultimi anni è sicuramente LOL, format internazionale che anche in Italia ha avuto un enorme successo. Giunto finalmente alla sua terza stagione su Amazon Prime Video, si presenta con un cast molto variegato e con una formula che rimane vincente: quella di un gruppo di comici di alto calibro che non possono ridere, ma devono far ridere per poter vincere.

Il trailer | Recensione LOL 3

La formula del programma rimane vincente, ma questa terza stagione presenta un forte calo qualitativo rispetto alle due stagioni precedenti, presentando un’enorme criticità: non c’è un’esplosione di risate. Quello che c’è in Lol 3 al massimo sono sorrisi o piccole risate sparse nel corso di ogni episodio, ma le risate fragorose delle prime due stagioni sono da dimenticare.

Il cast mescola giovani comici e veterani della comicità | Recensione di Lol 3

Procedendo con ordine, per approfondire questa terza stagione è necessario citare il cast di comici che ne ha preso parte: qui vediamo un abbinamento di giovani comici e veterani della comicità, come già è stato fatto nella seconda stagione. Tra i giovanissimi, ci sono Giovanni Caccamo, principalmente attore, Brenda Lodigiani, Marta Filippi anche loro attrici e molto attive con contenuti sui social. Sulla scena comica ormai da diversi anni, ci sono Fabio Balsamo che The Jackal e Herbert Ballerina, socio e complice di Maccio Capatonda, vincitore della stagione 2. Tra i comici della vecchia guardia, ci sono invece Paolo Cevoli, Nino Frassica, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu esperti sia in spettacoli di comicità sia nel cinema.

Questa formula si è rivelata di successo nella stagione 2, ma funziona poco in questa stagione, perché non si percepisce una buona amalgama tra le varie generazioni. Il motivo è anche dovuto alla presenza di tanti personaggi che non sono comici, ma sono perlopiù attori comici: infatti personaggi come Marina Massironi, Giovanni Caccamo, Luca e Paolo, hanno un’esperienza variegata che non si ferma sul palco di spettacoli comici. Questo aspetto rende difficili alcune dinamiche di battuta-spalla comica, necessarie quando si parla di questo genere.

Nino Frassica è il personaggio che emerge | Recensione di Lol 3

Colui che emerge in questa situazione è sicuramente Nino Frassica: comico di grande esperienza, esperto in battute nonsense e fulminee, così rodate negli anni da essere spiazzanti per la loro efficacia. Qui, si vede il grande distacco tra lui e il resto dei comici nella sua stanza, che sebbene siano tutti molto validi, appaiono fuori dalla loro zona di comfort. Tra questi sicuramente Luca e Paolo, bravissimi attori comici e presentatori, molto arguti e con ottimi testi che mescolano la satira alla risata, ma che in questa terza stagione si muovono con difficoltà. Stessa situazione per Marina Massironi, attrice di cinema e teatro e ottima spalla nei film e pezzi teatrali più iconici di Aldo Giovanni e Giacomo, che qui seppure riesce a muoversi bene, non è riuscita ancora ad emergere.

Troppi sorrisi e poche risate | Recensione di Lol 3

Queste criticità riguardo l’amalgama del cast rendono le risate poche e tipide, ma lasciano invece spazio ai sorrisi principalmente grazie a Nino Frassica, Herbert Ballerina e Fabio Balsamo. Questi tre comici sono quelli che appaiono più a loro agio e muniti di uno stile comico che si presta in un programma del genere: battute fulminee e piccoli sketch che si avvicinano allo stile della commedia dell’arte. Si vede chiaramente lo sforzo di Brenda Lodigiani che con la sua disinvoltura ed esperienza da palco anche come presentatrice si butta in scene improvvisate e cerca anche di fare da spalla prendendosi il rischio della risata.

Ci sono ancora due episodi che possono salvare la stagione

Questa terza stagione non è ancora tutta perduta, perché come da tradizione, Pime Video ha pubblicato solo quattro episodi, mentre gli altri due episodi conclusivi saranno disponibili da giovedì 16 marzo. Questo significa, che ci potrebbero essere alcune sorprese che cambiano il ritmo molto lento di questi primi episodi e che quindi la partita è ancora aperta.

Questo è anche una speranza, perché Lol è un format che porta il buon umore ed è stato in grado di farlo in un periodo storico delicato in cui gran parte degli italiani erano ancora chiusi in casa incastrati dalle zone rosse decretate dalla pandemia del Covid-19. E non vogliamo che questa magia svanisca, ma vogliamo che continui a portare risate con la sua semplicità e assurdità.

E voi avete iniziato a vedere Lol 3? Fateci sapere cosa ne pensate di questa terza stagione e se vi ha fatto ridere, nel frattempo rimanete con noi di tuttotek.it per scoprire chi vincerà nell’ultimo episodio.

6 Qualche sorriso ma poche risate Punti a favore Nino Frassica e il suo umorismo dell'assurdo

Nino Frassica e il suo umorismo dell'assurdo Una formula che porta il buon umore Punti a sfavore Cast non ben amalgamato

Cast non ben amalgamato Alcuni comici troppo poco nella parte

Alcuni comici troppo poco nella parte Ritmo molto lento

