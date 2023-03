Razzie Awards 2023: la lista completa dei vincitori!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista completa di tutti i vincitori ai Razzie Awards 2023: attendendo i migliori, scopriamo i peggiori

Ci stiamo velocemente avvicinando alla notte più attesa dell’anno da tutti gli appassionati di Cinema: fra il 12 e il 13 marzo verranno infatti premiati, al Dolby Theatre di Los Angeles, le migliori pellicole e personalità del mondo cinematografico agli Oscar 2023. Nel mentre fate le vostre previsioni (e noi facciamo le nostre), come ormai da tradizione sono tornati anche i Razzie Awards, per la 43° edizione annuale. Dal peggio al meglio, i Razzie vanno annualmente a premiare il peggio dell’anno cinematografico appena conclusosi.

I vincitori ai Razzie Awards 2023: il peggio dell’anno appena conclusosi!

Tenutasi ieri, 10 marzo, la cerimonia dei Razzie Awards 2023 ha eletto, fra le tante nomination, i vincitori fra il peggio di quest’anno. Fra i più “premiati” troviamo Blonde, il biopic film su Marilyn Monroe, che ha vinto ben due Razzie (peggior film e peggior sceneggiatura). Stessa sorte toccata a Tom Hanks con Elvis, che si porta a casa la statuetta per il peggior attore protagonista e peggior attrice non protagonista. E vi ricordiamo che Austin Butler è attualmente in gara per vincere l’Oscar per la sua performance in Elvis (la nostra recensione del film la trovate qua!). Insomma.

Il premio per la Peggior Attrice è stato invece assegnato alla stessa associazione dei Razzies, rei di aver candidato al premio l’attrice Ryan Kiera Armstrong, giovanissima (appena dodicenne) attrice che ha recitato in Firestarter. Infine, il riconoscimento per la migliore Redenzione Cinematografica è andata a Colin Farrell che quest’anno corre è in gara agli Oscar per Gli Spiriti dell’Isola. Vediamo insieme la lista completa.

Peggior Film | Razzie Awards: la lista completa dei vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Film:

Blonde (VINCITORE)

Pinocchio della Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peggior Attore – Peggior Attrice | Razzie Awards: la lista completa dei vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Attore:

Machine Gun Kelly – Good Mourning

Pete Davidson (Doppiaggio) – Sansone

Tom Hanks – Pinocchio

Jared Leto – Morbius (VINCITORE)

Sylvester Stallone – Samaritan

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Attrice:

Bryce Dallas Howard – Jurassic World Il Dominio

Diane Keaton – Mack & Rita

Kaya Scodelario – The King’s Daughter

Alicia Silverstone – Sharks Incubo dagli abissi

I Razzies (Per la peggior nomination in 43 anni di Storia – alla giovane Ryan Kiera Armstrong) (VINCITORI)

Peggior Attore non Protagonista – Peggior Attrice non Protagonista | Razzie Awards: la lista completa dei vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Attore non Protagonista:

Pete Davidson – Good Mourning

Tom Hanks – Elvis (VINCITORE)

Xavier Samuel – Blonde

Mod Sun – Good Mourning

Evan Williams – Blonde

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Attrice non Protagonista:

Adria Arjona – Morbius (VINCITORE)

Lorraine Bracco (Doppiaggio) – Pinocchio

Penelope Cruz – Secret Team 355

Bingbing Fan – Secret Team 355 e The King’s Daughter

Mira Sorvino – Lamborghini: The Man Behind the Legend

Peggior Sceneggiatura – Peggior Regista | Razzie Awards: la lista completa dei vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Sceneggiatura:

Blonde (VINCITORE)

Good Mourning

Jurassic World – Il Dominio

Pinocchio

Morbius

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Regista:

Machine Gun Kelly e Mod Sun – Good Mourning (VINCITORE)

Daniel Esponosa – Morbius

Judd Apatow – Nella bolla

Robert Zemeckis – Pinocchio

Andrew Dominik – Blonde

Peggior Coppia – Peggior prequel, remake, rip-off o sequel | Razzie Awards: la lista completa dei vincitori!

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior Coppia:

Elvis (VINCITORE)

Altri 365 giorni

Good Mourning

Blonde (due nomination per i due personaggi della scena ambientata nella “camera da letto” della Casa Bianca)

365 giorni – Adesso

Qui di seguito i candidati e il vincitore per la categoria Peggior prequel, remake, rip-off o sequel:

Pinocchio (VINCITORE)

Altri 365 giorni

Blonde

365 giorni – Adesso

Jurassic World – Il dominio

Firestarter

Attendiamo i migliori!

E questi erano tutti i vincitori ai Razzie Awards 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate di queste “premiazioni” qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

