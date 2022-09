Maccioverse, arriva la nuova serie di Maccio Capatonda

Maccio Capatonda sbarca nel mondo delle serie tv con Maccioverse, la prima produzione a essere presentata in anteprima nel metaverso

È a suo modo storica Maccioverse, la nuova serie tv firmata da Maccio Capatonda, vincitore dell’ultima edizione dello show di Amazon Prime Video Lol. La serie del comico viene presentata dalla nuova compagnia telefonica italiana Elimobile ed è stata presentata in anteprima domenica 25 settembre, per poi cominciare il suo cammino, lungo 5 episodi, da lunedì 26 settembre. La serie sarà disponibile su Elivision, la piattaforma streaming lanciata da Elimobile sulle smart tv di tutti gli italiani.

Maccioverse nasce da un’idea di Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, autore e regista della serie. Al fianco del comico ci saranno Myriam Lugarà, Valerio Desirò, Pippo Lo Russo e Luca Confortini. Nella scrittura, Maccio è stato coadiuvato da Danilo Carlani, Clemente Meucci, Andrea Mancini e Luigi Luciano (Herbert Ballerina), mentre al suo fianco nella regia ci sono stati Danilo Carlani e Alessio Dogana. La produzione della serie porta la firma di Micidial, mentre quella esecutiva di Freak Factory. Il responsabile del progetto è Clotilde Zomparelli, Head of Research Talents & Creation Development Contents di Elimobile.

Maccioverse: la trama della serie

Al centro del racconto c’è Maccio, un lavoratore 2.0 che si trova incastrato in un prodigioso quanto rischioso strumento tecnologico. Il protagonista si trova a vivere in una perenne call di lavoro e dovrà districarsi tra il mondo reale e quello virtuale. La serie è ambientata in una Roma distopica e getta uno sguardo su come la tecnologia può cambiare le nostre vite in futuro e in parte lo sta già facendo, con la solita ironia che contraddistingue Maccio Capatonda.

Il comico ha presentato il suo lavoro al FeST, il Festival delle Serie Tv che si è tenuto sabato 24 settembre a Milano, con un panel dedicato alla serie. Domenica 25 settembre poi è stata trasmessa una premiere del progetto, proiettata interamente nel metaverso grazie al lavoro della compagnia ceca Somnium Space. Un’esperienza unica, che rappresenta a suo modo un punto storico per le serie tv.

