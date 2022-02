Stellar Repair for Outlook: riparare i file PST

Con il tool Stellar Repair for Outlook sarà possibile riparare i file PST danneggiati, recuperando mail ed altre informazioni utili e poi visualizzarle su Outlook. Vediamo in che modo

Outlook è il servizio di posta elettronica offerto da Microsoft. Molti di noi utilizzano il programma senza sapere come gira tutta la baracca sottostante. Tuttavia ci sono molti meccanismi e funzionalità interessanti. Ad esempio Outlook utilizza un formato di file particolare (PST) per salvare una copia di locale di mail, calendario e altre informazioni. Inoltre è possibile salvare le mail ed altre informazioni un file di tipo PST che può essere utilizzato per fare un back up e non rischiare di perdere nulla. Tuttavia è possibile che questi file possano essere corrotti o danneggiati. Questo potrebbe rendere impossibile accedere al nostro archivio di mail causando non pochi disagi. Stellar Repair for Outlook è un utilissimo tool per provare a riparare i file PST ed evitare ogni problema.

Stellar Repair for Outlook: come funziona

Questa comoda e potente applicazione permette di recuperare agevolmente anche grandi quantità di dati dai file PST corrotti. Stellar Repair for Outlook è molto più affidabile e preciso di molti altri strumenti di recupero ed è in grado di creare praticamente una copia identica del file originale danneggiato.

Una serie di funzionalità aggiuntive

Ciò che rende unico Stellar Repair for Outlook sono però le sue funzionalità uniche. Infatti il software prima di tutto scansiona il file PST e mostra tutti i dati che si possono recuperare in anteprima. In questo modo l’utente può capire se il risultato lo soddisfa oppure se vale la pena recuperare solo i dati più importanti. Inoltre, una volta terminata la scansione, sarà possibile salvarne i risultati in un file DAT che consentirà di recuperare le informazioni dal file PST corrotto senza dover ri-eseguire le scansioni che possono essere molto lunghe se il file è di grandi dimensioni.

Ma Stellar Repair for Outlook va anche oltre il semplice recupero di dati. Infatti sarà anche possibile manipolare i file PST per gestirli in totale libertà. Ad esempio possiamo spezzettare un file PST di grosse dimensioni in file più piccoli oppure comprimerlo per limitare il consumo di memoria e rendere più reattivo l’intero client mail. C’è da aggiungere che file PST di grosse dimensioni sono più facilmente soggetti a corruzioni. Sarà anche possibile esportare un file PST in formato Office 365 per poter usare tutti i servizi di cloud del sistema.

Stellar Repair for Outlook: requisiti ed installazione

Per installare il software è necessario un processore Intel compatibile (x86, x64) e un sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7. Inoltre è richiesto un PC con almeno 4 GB di RAM e 250 MB di spazio di archiviazione. Quindi, in termini di requisiti di sistema, questo strumento è davvero leggero e non richiede configurazioni di fascia alta.

Per l’installazione è sufficiente scaricare dal sito web ufficiale lo strumento guidato per Windows. Una volta scaricato, si avvia con un click e si seguono le istruzioni per completare il processo. Tutta la procedura è guidata. Anche utilizzarlo è semplicissimo. Basta fare clic su Sfoglia oppure utilizzare l’opzione Trova per individuare e selezionare il file PST che si desidera riparare. Il software rileverà i file PST selezionati. Con un clic sul pulsante “Ripara” si avvierà la scansione. Una volta che il file PST è stato analizzatto, apparirà sulla dashboard. Qui si potrà selezionare un qualsiasi file per vederne l’anteprima. Successivamente, si pyò fare clic su “Salva File Riparato” per salvarlo sul computer. Fate attenzione a non salvare il file riparato nella stessa posizione in cui è stato archiviato in precedenza il file danneggiato. Potrebbe sovrascrivere il file precedente e rendere così inefficace il recupero.

Costi

Stellar Repair for Outlook può essere scaricato gratuitamente, ma la versione free ha delle pesanti limitazioni in termini di quantità di recuperi e dimensione massima dei file. Le versioni Professional (costo 79 euro) e Technician (costo 149 euro) offrono invece funzionalità aggiuntive senza avere alcuna limitazione.

