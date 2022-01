Eagle Pictures, le uscite home video di Febbraio 2022

Anche a febbraio una serie di spettacolari uscite Eagle Pictures in Home Video. Spettri, mostri e acchiafantasmi saranno i protagonisti principali di questo mese

Per il mese di Febbraio nuove uscite arricchiranno le collezioni degli appassionati di Home Video. Eagle Pictures propone un secondo mese dell’anno ricco del miglior cinema, ecco le novità DVD, Blu-Ray e 4K di febbraio.

Ghostbusters: Legacy

Si comincia il 2 febbraio con l’uscita di Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman, edito nei formati DVD, Blu-ray, in versione doppio disco Blu-ray + 4K e in una elegante steelbook da collezione. Le edizioni disco singolo Blu-ray e quelle con il doppio disco Blu-ray + 4K conterranno anche oltre 45 minuti di contenuti extra, con tantissimi approfondimenti, curiosità e scene inedite.

Attesissimo sequel della saga degli acchiappafantasmi che vede nel cast la giovane Mckenna Grace, uno dei protagonisti più amati di Stranger Things Finn Wolfhard e il nostro amichevole Ant-man di quartiere, Paul Rudd.

Al centro della vicenda la famiglia formata da Callie (Carrie Coon) e dai suoi due figli, Phoebe e Trevor. Dopo essere rimasti senza un soldo, i tre si trasferiscono a Summerville in una fattoria isolata e macabra, ereditata dal nonno. Un giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno strano marchingegno e decide di portarlo a scuola, causando l’entusiasmo del suo insegnante, Mr. Grooberson. L’uomo le rivela che il macchinario è una copia perfetta di una trappola per fantasmi e racconta a Phoebe di come New York, invasa negli anni ’80 dagli spiriti, sia stata messa in salvo da un team di Acchiappafantasmi. Ma la trappola si rivela non essere affatto una copia…

I segni del cuore

Sempre dal 2 Febbraio sarà disponibile I Segni del Cuore, di Sian Heder, edito nei formati DVD e Blu-ray. Commovente e pluripremiata storia di formazione, oltre a due nomination ai Golden Globes 2022 il film di Heder ha ottenuto anche quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021 e anche delle ottime recensioni da Rotten Tomatoes.

Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby Rossi inizia le sue giornate su una barca da pesca insieme a suo fratello maggiore Leo che, come i suoi genitori, è sordo. Una volta arrivata a scuola, prima delle lezioni, Ruby viene costantemente sbeffeggiata dalle sue compagne, ma a lei non importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi per l’audizione in una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia oppure inseguire i propri sogni.

La famiglia Addams 2

Dall’11 Febbraio mostruose risata perché sarà la volta de La famiglia Addams 2 di Greg Tiernan, disponibile nei formati DVD, Blu-Ray e 4K. Sequel del film animato del 2019, che segna il ritorno della famiglia mostruosa più amata di tutte.

Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle cene di famiglia, ma sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che coinvolga tutta la famiglia. Con il loro orribile camper stregato gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme a zio Fester e al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente profondamente diversa dai suoi genitori.

Freaks out

Il 16 Febbraio sarà la volta dell’acclamatissimo Freaks out di Gabriele Mainetti disponibile nei formati DVD, Blu-Ray e doppio disco Blu-Ray + 4K. Le edizioni DVD e Blu-ray conterranno, inoltre, una card esclusiva da collezione e ben 4 card in quella doppio disco Blu-ray + 4K, mentre tutti i formati avranno all’interno oltre un’ora di contenuti extra, tra scene inedite, making of ed errori sul set.

La storia è ambientata a Roma nel 1943, durante seconda guerra mondiale. Nel circo di Israel (Giorgio Tirabassi) vivono quattro ragazzi fuori dal comune: Matilde (Aurora Giovinazzo) governa l’elettricità, Cencio (Pietro Castellitto) gli insetti, Mario (Giancarlo Martini) il magnetismo e poi c’è Fulvio (Claudio Santamaria) che è una specie di uomo-lupo dotato di forza sovrumana. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro freaks restano soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e il corso della Storia.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Dal 24 febbraio pronti a farci terrorizzare dall’horror Resident Evil: Welcome to Raccoon City di Johannes Roberts, edito in DVD, Blu-ray, 4K e in una prestigiosa edizione steelbook. Ispirato a una delle saghe di videogiochi più amate di sempre questo riuscitissimo reboot porta sul grande schermo le vicende narrate nei primi due giochi, firmando così il settimo capitolo live-action dell’ormai celebre saga di Resident Evil.

Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.

4Kult

In arrivo anche nuove uscite Home Video della collana 4Kult di Eagle Pictures, edizioni speciali a tiratura limitata contenenti il doppio disco 4K + Blu-Ray e una card da collezione: a partire dal 24 febbraio sarà disponibile per questa collana l’imperdibile riedizione di Danko (1988) del maestro del cinema di genere Walter Hill, che qui firma un autentico cult ricco di azione con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Eagle Pictures, le nuove uscite home video di Febbraio 2022

