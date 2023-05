Questo mondo non mi renderá cattivo, la nuova serie per Netflix di Zero Calcare sta per arrivare, scopriamo insieme il nuovo poster

Questo mondo non mi renderá cattivo, la nuova serie di Zero Calcare è molto attesa per gli abbonati Netflix, soprattutto dopo il successo avuto da Strappare lungo i bordi, la prima serie animata del fumettista. Se già le sue graphic novel sono molto amate e lette e le sue strisce di fumetti pubblicate online diventano virali in poco tempo, entrando nel mondo seriale con dei progetti di animazione, Zero Calcare si è superato confermando il suo talento.

Zero Calcare su Netflix: il poster della nuova serie

La serie uscirà su Netflix il 9 giugno 2023 e in questa attesa è stato rilasciato il poster ufficiale, con tanto di data di uscita confermata. Un poster che appare davvero esaltante, perchè raccoglie tutti i personaggi dell’immaginario di Zero Calcare, dai suoi amici Secco e Sarah, a nuovi personaggi, fino ad arrivare all’immancabile Armadillo. L’Armadillo nelle storie di Zero Calcare rappresenta la sua coscienza e ha letteralmente stregato il pubblico per come sul piccolo schermo è stato doppiato da Valerio Mastrandrea.

Zero Calcare su Netflix: il trailer della nuova serie

Gli episodi di questa nuova serie saranno sei di durata di trenta minuti circa, con un titolo che è molto caro al fumettista perchè rappresenta un mantra che spesso si ripete nella mente. I dettagli della trama non li conosciamo ancora, ma non li vogliamo sapere, dato che la forza di Zero Calcare sta proprio nel condurre il lettore e qui lo spettatore nella sua visione dell’universo che per quanto personale, sa bene raccontare il mondo.

Non ci resta quindi che attendere la nuova serie e sperare che ci emozioni e ci diverta proprio come ha fatto la prima serie Strappare lungo i bordi.

