Fast and Furious 12: Vin Diesel conferma un altro capitolo?

Vin Diesel, durante l’anteprima mondiale di Fast X, si sarebbe lasciato sfuggire l’arrivo di Fast and Furious 12 nella saga, da considerarsi la terza parte di una trilogia formata da Fast X e Fast 11

Vi avevamo detto alcuni giorni fa che l’undicesimo lungometraggio sarà l’ultimo capitolo della lunghissima saga con protagonista Vin Diesel. Lo stesso attore avrebbe però dichiarato nelle ultime ore, in concomitanza con l’anteprima mondiale di Fast X, che la verità potrebbe essere un’altra e che ci potrebbe essere un Fast and Furious 12. Stando a quanto dichiarato da Vin Diesel durante l’anteprima mondiale – tenutasi ieri, 12 maggio, a Roma – potrebbe però essere in arrivo un 12° film, da considerarsi come l’atto finale di una trilogia. Queste le sue parole:

Mentre stavano iniziando a realizzare questo film, lo studio ci ha chiesto se poteva essere suddiviso in due parti. E dopo aver visto il film, ci hanno chiesto: “Potreste rendere Fast X, il finale, una trilogia?

Fast and Furious 12 si farà?

A far eco alle parole dell’attore sono state quelle della collega Michelle Rodriguez, che ha affermato: in ogni storia ci sono tre atti. Universal Pictures, produttrice del progetto, al momento non ha commentato la dichiarazione delle due star e, nelle prime ore dopo il fatto, Vin Diesel ha preso le distanze da quanto dichiarato, non confermando la notizia e declinando ulteriori domande con un laconico “Mi metterete nei guai“. Justin Lin, sceneggiatore di Fast X e del prossimo Fast 11, aveva del resto concepito la sua storia come divisa in due capitoli e quindi è probabile che la narrazione possa concludersi con un terzo capitolo, ultima parte di un’epica trilogia conclusiva di un franchise iniziato vent’anni fa.

Diretto da Louis Letterier, Fast X racconterà del tentativo di Dom Toretto di salvare la sua “famiglia” dagli attacchi della cyber-terrorista Chiper (Charlize Theron), che ha unito le forze con un nuovo, temibile villain, Dante Reyes (Jason Momoa). Torneranno poi molti volti noti del franchise: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena e Jason Statham. Fast X sancisce poi il ritorno di Helen Mirren, già apparsa in qualche capitolo della saga. Fast 11 dovrebbe invece ruotare intorno allo scontro fra Dom e un magnate della tecnologia, che si vocifera possa essere Robert Downey Jr. Non resta quindi che attendere l’eventuale conferma dell’arrivo di Fast & Furious 12.

