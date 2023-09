È il momento di fare il punto della situazione e scoprire trama, trailer, cast e data d’uscita di Wonka, il nuovo film con Timothée Chalamet

Un nuovo attesissimo film sta per approdare in sala, si tratta di Wonka, prequel dell’amatissimo libro La fabbrica di cioccolato, romanzo del 1964 di Roald Dahl e trasposto in due versioni cinematografiche, nel 1971 da Mel Stuart e nel 2005, da Tim Burton. Se nel primo film fu Gene Wilder a prestare il volto al protagonista Willy Wonka e nel secondo Johnny Depp, questa volta nelle vesti dell’eccentrico proprietario della fabbrica di cioccolato troveremo Timothée Chalamet. Scopriamo dunque trama, cast e data d’uscita di questa nuova versione.

Trama e cast | Wonka: uscita, trailer, cast e tutto ciò che sappiamo!

La nuova pellicola in arrivo non sarà (fortunatamente) l’ennesimo remake di una storia già nota e ben trasposta, bensì un prequel. Wonka si concentrerà infatti sulle origini di Willy. Dal trailer possiamo dedurre che vedremo Wonka alle prese con la fondazione della fabbrica; la realizzazione di questo suo sogno non sarà però affatto facile, a causa delle stringenti leggi del “Cartello del Cioccolato”, che non consentono di vendere il cioccolato in città.

Wonka, diretto da Paul King, è prodotto da David Heyman, celebre per aver lavorato sulla saga di Harry Potter e Michael Siegel, famoso invece per Charlie e la Fabbrica di Cioccolato. Al fianco di Timothée Chalamet, che sappiamo vestirà i panni del protagonista, vedremo Hugh Grant che, sebbene criticato per aver tolto il ruolo ad altri possibili attori affetti da nanismo, interpreterà un Umpa Lumpa. Completano il cast Olivia Colman, Calah Lane, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Mathew Baynton, Natasha Rothwell, Jim Carter, Sally Hawkins e Tom Davis.

Trailer e data d’uscita

Veniamo ora alla questione che tutti si stanno ponendo, ossia quando uscirà la pellicola. Dopo diversi spostamenti (il film sarebbe dovuto uscire inizialmente il 17 marzo 2023), sembrerebbe che ora la data stabilita sia 15 dicembre 2023. Speriamo sia quella ufficiale, per un progetto nato già nel 2016, quando la Warner Bros ne acquistò i diritti. In attesa possiamo già goderci, oltre ad alcune foto promozionali, anche il trailer, che vi abbiamo messo a disposizione qui in alto. Le prime immagini fanno pensare che questo nuovo film sia ispirato molto a quello del 1971. Lo confermerebbe l’aspetto dell’Umpa Lumpa impersonato da Hugh Grant, del tutto simile a quelli del primo lungometraggio, firmato da Mel Stuart. In attesa di scoprirlo gustandoci finalmente la pellicola, noi di tuttoteK vi salutiamo, dandovi appuntamento però sempre qui, dove potete trovare ogni giorno le ultime news dedicate al mondo de cinema.

