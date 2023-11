Netflix conferma l’uscita di Arcane 2 per Novembre 2024

Ben tre anni dopo l’acclamata prima stagione, Netflix ha deciso di dare l’annuncio per l’uscita di Arcane 2 programmata per Novembre 2024

Poco più di due anni fa Arcane, l’acclamato spin-off di League of Legends è stato lanciato su Netflix. I suoi fan hanno atteso molto per veder concretizzare questa seconda stagione, ma finalmente Netflix ha annunciato la data di uscita. La brutta notizia è che l’attesa è ancora lunga. Infatti, sembra che l’uscita di Arcane 2 sia programmata per Novembre 2024. Una bella delusione per i fan in trepidante attesa dopo la conferma di una seconda stagione in produzione già poco dopo l’uscita della prima.

Recap in attesa dell’uscita di Arcane 2

La prima stagione ha narrato la storia delle sorelle Jinx e Vi, due campionesse molto popolari di League of Legends, che si ritrovano intrappolate su due pronti diversi di un conflitto tra la ricca città di Piltover e l’oppressa città sotterranea di Zaun, che raggiunge il punto di ebollizione dopo l’invenzione della tecnologia Hextech. I ruoli di Vi e Jinx saranno ripresi da Hailee Steinfeld ed Ella Purnell nella seconda stagione di Arcane, tanto attesa dai fan. Anche Katie Leung tornarà ad interpretare Caitlyn Kiramman nella seconda stagione.

Le aspettative per Arcane 2 sono, ovviamente, molto alte. Infatti la serie, da quanto è stata lanciata su Netflix nel Novembre 2021, non è stata ritenuta un successo solo tra i fan di League of Legends, ma ha ricevuto anche un significativo plauso dalla critica. Inoltre la prima stagione ha persino vinto un Emmy per il miglior programma animato.

Perciò l’appuntamento con l’uscita di Arcane 2 è fissato tra circa 12 mesi. Nel frattempo si può sempre fare un rewatch per rinfrescarsi la memoria con i cinque episodi della prima stagione, disponibili su Netflix dall’anno scorso. Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

