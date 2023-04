Nicolo Laurent, CEO di Riot Games, ha spiegato perché l’uscita di Arcane non avverrà prima del 2024. Scopriamo le due principali motivazioni

All’uscita della prima stagione, avvenuta nel 2021, la serie TV animata Arcane, targata Netflix, ha ottenuto subito un ottimo successo di pubblico e critica. Una seconda stagione è apparsa quindi come un’ovvietà. Infatti, poco dopo l’uscita, è arrivato l’annuncio ufficiale: la serie, ambientata nell’universo di League of Legends, avrebbe avuto una continuazione. Tuttavia, dal giorno della fantastica notizia, i tempi sembrano andare per le lunghe e l’uscita della serie sembra tardare sempre più. Nicolo Laurent, CEO di Riot Games, ne ha spiegato i motivi.

Un successo inaspettato| Arcane: ecco perché l’uscita della seconda stagione si fa attendere

Finalmente, dopo un lunghissimo periodo in cui si erano perse le tracce della serie, Nicolo Laurent, in una recente intervista per una trasmissione cinese, ha chiarito i due motivi principali di questa lunga attesa:

Prima di prendere il volo per la Cina, ho visto il terzo episodio della Stagione 2. Stiamo facendo progressi, ma non è ancora pronta per due ragioni: la prima è che vogliamo raggiungere la massima qualità possibile; non vogliamo accelerare i tempi e questo richiede una lavorazione lunga. La seconda, quella meno positiva, è che onestamente non sapevamo se la stagione 1 avrebbe ottenuto abbastanza successo. Se avessimo saputo in anticipo i risultati, avremmo iniziato i lavori sulla seconda molto prima. Non potevamo rischiare, ci siamo trovati ad attendere e ora ne paghiamo il prezzo, dunque sfortunatamente non arriverà quest’anno.

Quando uscirà Arcane?

Le parole di Laurent non potevano essere più sincere. Ma allora quando uscirà la seconda stagione di Arcane? Notizie certe non ne abbiamo, ma con tutta probabilità, la nuova stagione arriverà nel 2024, dopo ben 3 anni dalla prima. Certo, i tempi d’attesa saranno lunghi, ma potrebbero anche indicare una certa cura per i dettagli, così da mantenere alta la qualità a cui ci aveva abituati la prima stagione. Tutto ciò per non deludere i fan, che hanno portato al successo una serie apprezzata anche dalla critica. Il successo (a quanto pare inaspettato) di Arcane, ha portato la serie a vincere un premio Emmy per la migliore serie animata. In attesa di ulteriori aggiornamenti su questa imperdibile produzione, continuate a seguirci su Tuttotek, per non perdervi neanche una notizia sul mondo del cinema e delle serie tv.

