Ferrari 250 GTO / 330 LM: all’asta un sogno a quattro ruote

Le Ferrari sono senza dubbio automobili speciali: si distinguono in ogni occasione per il loro carattere forte e per la loro tecnica raffinata. Le stime di vendita della 250 GTO /330 LM che andrà all’asta il 13 novembre presso RM Sotheby’s sono un esempio lampante dell’amore del pubblico nei confronti di queste opere d’arte su ruote.

Tutte le automobili che si fregiano dello stemma del Cavallino Rampante sono speciali. Ci raccontano la parte migliore della storia del nostro Paese, la passione, il sacrificio, il sudore di uomini che non hanno mai avuto paura di osare. La Ferrari ha sempre rappresentato il meglio della tecnica e dello stile in fatto di automobili sportive a livello mondiale. Un ruolo che porta con sé grandi onori e altrettanto grandi oneri.

Enzo Ferrari è riuscito a cambiare la storia dell’automobile come pochissimi altri uomini al mondo hanno saputo fare. La sua determinazione e la sua tenacia nei momenti più bui hanno fatto la differenza, e il suo personaggio è lentamente diventato una vera e propria leggenda. Del resto, non è un mistero che la sua scomparsa abbia asciato un vuoto incolmabile che, dopo ben trentacinque anni, ancora si fa sentire. E non è nemmeno un segreto che le vetture prodotte dalla casa mentre lui era ancora in vita siano tuttora le più ambite.

La storia di una leggenda

Sviluppata all’inizio degli anni ’60, la nobile stirpe delle GTO si prefiggeva l’arduo obiettivo di sostituire la Ferrari 250 SWB. I progressi tecnologici in campo automobilistico e le nuove regole FIA imponevano un rinnovamento radicale delle auto da corsa del Cavallino. Ecco quindi delinearsi l’esigenza di una vettura più competitiva, più veloce, più aerodinamica e con una migliore guidabilità: la 250 GTO.

Presentata nel Febbraio del 1962, questa vettura poteva vantare una carrozzeria frutto delle intuizioni di Scaglietti, con il contributo di un geniale Giotto Bizzarrini. Sotto il cofano trovava posto un propulsore V12 da 3 litri, della scuola di Giochino Colombo, in grado di esprimere ben 300 CV.

L’esemplare che andrà all’asta a breve è l’unico equipaggiato fin dall’origine di un motore di cubatura aumentata a 4 litri, dotato di lubrificazione a carter secco, carburatori speciali e alberi a camme modificati. Questa GTO, migliorata sotto molti aspetti rispetto alla versione iniziale, debuttò alla 1000 KM del Nürburgring, dove colse anche il suo primo successo.

I celebri piloti Mike Parkes e Willy Mairesse la condussero infatti verso una grande vittoria di categoria, ottenendo contemporaneamente il secondo posto in classifica generale. Ma naturalmente questo fu solo il primo passo della storia avventurosa di questa speciale Ferrari, contraddistinta dal numero di chassis 3765.

Ferrari 250 GTO / 330 LM #3765 : quanto vale un sogno?

Molti stenterebbero a crederlo ma le più ambite vetture da collezione hanno vissuto la loro carriera in maniera rocambolesca, spesso venendo maltrattate oltre l’immaginabile. Incidenti disastrosi, riparazioni frettolose e modifiche arbitrarie erano solo una piccola parte dei pericoli ai quali una vettura da corsa andava regolarmente incontro. Ormai quei giorni sono ben lontani e molte tra le sopravvissute di quegli anni eroici riposano, con tutti gli onori che meritano, nei box di fortunati e facoltosi collezionisti.

La Ferrari 250 GTO / 330 LM #3765, dopo una vita ricca di avventure rocambolesche e importanti competizioni, ha trovato casa presso un collezionista che l’ha conservata per 38 lunghi anni in condizioni da concorso. Tante le soddisfazioni ottenute in pista da questa vettura, proprio come quelle ottenute alle più blasonate esibizioni internazionali per vetture d’epoca.

Ora tuttavia è arrivato il momento di trovarle un nuovo proprietario: RM Sotheby’s è incaricata di assicurarle la miglior collocazione possibile, ovviamente al giusto prezzo. Con stime che parlano di ben 60 milioni di dollari possiamo tranquillamente aspettarci un nuovo record mondiale. Certo, non molti potranno prendere parte all’asta, ma guardare non costa nulla: sul sito ufficiale di RM Sotheby’s si possono trovare la storia completa con tutti i dettagli di questa regina del Cavallino.

E naturalmente torneremo a parlarne anche qui, sulle pagine di tuttotek. Continuate a seguirci!