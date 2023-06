Tyler Rake 3 ci sarà: a confermarlo è stata proprio Netflix durante il Tudum 2023, scopriamo insieme i dettagli

Tyler Rake è una saga di Netflix con protagonista Chris Hemsworth che ha visto per il momento due capitoli, con il secondo che si è concluso con un finale molto aperto. La curiosità quindi del pubblico è molto alta e ci si aspettava un terzo capitolo che non lasciasse per troppo tempo sulle spine. La risposta a tutte le domande è arrivata!

Tyler Rake 3: Netflix ha confermato il terzo capitolo

In occasione di Tudum 2023 che si è tenuto a San Paolo in Brasile, per la prima volta dopo la pandemia in diretta, Netflix ha annunciato che sono ufficialmente al lavoro sul terzo capitolo della saga, che negli Stati Uniti ha il nome originale di Extraction. A rivelarlo proprio l’attore protagonista Chris Hemsworth insieme al regista Sam Hargrave, che parlando delle difficoltà avute per girare il film, hanno detto che stanno pensando al terzo capitolo proprio grazie alla risposta del pubblico nel vedere la saga.

Chris Hemsworth è protagonista proprio in questi giorni di molte notizie legate al futuro di Thor e al fatto che l’attore vorrebbe un quinto capitolo più sorprendente del precedente, Thor Love & Thunder e anche meno “sciocco”. Siamo contenti di un suo ritorno in Tyler Rake, soprattutto perchè può dare delle risposte al finale aperto in cui viene introdotto un nuovo boss, che sembra essere il più malvagio di tutti quelli già visti, ma che è ancora misterioso. Quindi potrebbe essere molto interessante vedere un nuovo villain nel terzo sequel.

E voi cosa ne pensate, soddisfatti della conferma di un terzo capitolo di Tyler Rake? Per chi non lo avesse ancora visto, il primo e il secondo film sono disponibili su Netflix per tutti gli abbonati. Per tutte le notizie di cinema e serie TV, continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.