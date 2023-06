Thor 5 è un progetto ancora in forse, ma l’attore protagonista Chris Hemsworth si è espresso su cosa si aspetta in un potenziale quinto capitolo

Il quarto capitolo di Thor: Love and Thunder uscito nel 2022 ha diviso la critica e il pubblico affezionato degli amanti Marvel, quindi non si conoscono le sorti di un possibile quinto capitolo. Nonostante questo, l’attore Chris Hemsworth è stato intervistato dalla rivista americana Entrartainment Weekly e si è espresso su cosa si aspetta da un eventuale quinto capitolo.

Thor 5: cosa ne pensa Chris Hemsworth

L’attore protagonista aveva lui stesso definito il film Love and Thunder “sciocco” per questo motivo, vorrebbe che un nuovo capitolo fosse “imprevedibile”. Il volere stupire il pubblico è l’ingrediente per non far perdere l’attenzione anche quando il personaggio di Thor torna negli altri capitoli Marvel. Infatti, anche se non si conosce il futuro dei film dedicati a lui, sicuramente è previsto nell’universo Marvel. L’attore, per quanto sia entusiasta di interpretare questo supereoe, ha anche paura che il pubblico si stufi di lui nell’interpretare sempre la stessa parte. Per questo motivo crede che l’elemento stupore e imprevdeibilità sia fondamentale.

Noi abbiamo apprezzato il capitolo di Thor Love and Thunder, trovandolo piuttosto accattivante, con una trama lineare e i personaggi di Christian Bale e Natalie Portman sicuramente salvifici. Siamo d’accordo sul fatto che la comicità era troppo spinta e risultava a tratti non necessaria, ma non hanno comunque inficiato nel complesso di una visione piacevole.

E voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Chris Hemsworth? Siete d’accordo con il volere un quinto capitolo più imprevedibile? Rimanete con noi di tuttotek.it per avere tutti gli aggiornamenti sul mondo Marvel e sul cinema e le serie tv in generale.

